Hrdina Gustavsson! Sedlo mi to perfektně, usmíval se

Brankář Minnesoty Wild Filip Gustavsson viděl příležitost a využil ji. Švéd završil výhru Wild 4:1 nad St. Louis Blues parádním gólem. Šestadvacetiletý gólman si zpracoval střelu Pavla Bučněviče od modré čáry, pustil puk na zem a vystřelil jej vysoko do vzduchu, 8,1 sekundy před koncem nakonec doklouzala do prázdné branky.

„Asi se mě snažili donutit, abych udělal zákrok, pískalo se a měli vhazování v našem pásmu. Ale dali to přímo do rukavice a já se to snažil co nejrychleji hodit na zem,“ popisoval Gustavsson. „Na ledě to perfektně leželo a já se snažil vystřelit, jak nejlíp to šlo.“

Byl to Gustavssonův první gól na jakékoliv úrovni a vůbec první brankářský gól v historii klubu Wild.

Gustavsson o tom, že to zkusí, přemýšlel po rozhovoru se spoluhráčem a kolegou Marcem-Andrem Fleurym během timeoutu Blues 34 sekund před koncem.

FILIP GUSTAVSSON GOALIE GOAL, THIS IS NOT A DRILL‼️ ???? pic.twitter.com/z05VMqtvnv — ESPN (@espn) October 16, 2024

„Podíval se na kostku a říká: Jo, vedeme o dva góly, asi bys to měl zkusit. Když budeš mít šanci, tak budeš střílet, ne?“ usmíval se Gustavsson. „Říkal jsem si, že jo, že bych možná měl.“

Gustavsson je patnáctým brankářem, který vstřelil gól v historii NHL, a prvním od Tristana Jarryho z Pittsburghu, který se trefil loni v listopadu proti Tampě Bay. Po Jevgeniji Nabokovovi ze San Jose a Martinu Brodeurovi z New Jersey to byl také teprve třetí gól brankáře v přesilovce.

Trenér Wild John Hynes byl v lednu 2020, kdy byl hlavním koučem Predators, svědkem gólu Pekky Rinneho z Nashvillu proti Chicagu.

„Bylo to velmi podobné jako u Guse, měli víc hráčů na ledě, a tak trochu to bylo nahození na brankáře, který měl čas, aby to mohl zkusit,“ řekl Hynes. „Na obou klucích bylo vidět, že do toho jdou.“

Gustavsson to oslavil stylově průletem kolem střídačky Wild.

„Bylo to neuvěřitelné,“ řekl jediný Čech v kádru Wild Jakub Lauko. „Bylo to úžasné. Bylo by to hezčí, kdybychom byli doma a měli třeba plnou halu. Ale i tak je to neuvěřitelný moment. Jsem za něj šťastný.“

