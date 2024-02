Hráčům dochází trpělivost. Hrát v Arizoně se moc nedá, jak se máme vyrovnat NBA, láteří Hyman

Mullet Arena, ve které hrají své domácí zápasy Arizona Coyotes, je miniaturní stadion, který dělá lize spíše ostudu. Původně je to stadion pro univerzitní hokej s kapacitou pouhých 4 600 fanoušků. Plusem je, že tam vždy panuje dobrá a hlučná atmosféra. Pro hostující tým je to tedy jedinečný zážitek.

"Je fajn hrát jednou nebo dvakrát, ale odehrát tady 41 zápasů, to není ideální," řekl útočník Oilers Zach Hyman. "LeBron James nehraje před pěti tisíci lidmi. Tak proč by měl Connor McDavid? Je to trochu šílené. Chceme být ve stejné sféře jako NFL, NBA nebo MLB. Tak takhle to přeci nejde."

Ve svém zklamání rozhodně není sám.

"Je zklamání, že něco takového dovolíme," řekl útočník Maple Leafs Ryan Reaves. "Víte, pět tisíc fanoušků není to, o čem NHL je. Snažíme se rozvíjet hokej a tímhle se tedy moc neposouváme."

Kapacita je výrazně nižší než v Canada Life Centre ve Winnipegu (15 325 diváků), které bylo dlouho nejmenším stadionem v NHL, dokud se Coyotes nepřestěhovali do Mullett Areny.

"Je třeba s tím něco udělat. Ať už se přestěhují v rámci Arizony, nebo odtamtud odejdou. Podle mě na to není nejlepší pohled," řekl Reaves.

Výkonný ředitel Hráčské asociace NHL Marty Walsh dal najevo svou nespokojenost během víkendu hvězd NHL v Torontu a označil situaci za nepřijatelnou.

Co bude dál? Majitel Coyotes Alex Meruelo doufá, že na jaře koupí v aukci na severu Phoenixu nemovitost pro výstavbu, jejíž součástí by byl hokejový stadion s kapacitou 16 tisíc míst. V nejlepším případě by se po koupi ihned začalo kopat do země a mohlo by být otevřeno v sezoně 2027/28. To by znamenalo celkem pět ročníků v Mullett Areně.

Hovoří se ale také o relokaci, jelikož projevila zájem města jako Salt Lake City a Atlanta, zatímco stadiony připravené pro NHL existují v Quebecu, Houstonu a Kansas City.

Hráči si tak musí počkat a nic neovlivní. "Alespoň mají dobrý led," prohodil Reaves.

