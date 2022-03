Hráčský agent promluvil: Šikana ruských hokejistů za mořem se prý stupňuje

Už včera šlo leccos zachytit na twitteru, o den později se Dan Milstein (na snímku) rozpovídal pro ESPN. Zámořský agent, zastupující ruské hokejisty v NHL, prý zaznamenal „znepokojující úroveň“ obtěžování a šikany svých svěřenců a už teď se domnívá, že ukrajinský konflikt znamená diskriminaci pro ruské mladíky na letošním draftu.

„Diskriminace a rasismus, jímž Rusové a Bělorusové momentálně čelí, jsou hodné zřetele,“ řekl Milstein v úterý americké televizi. „Vrátili jsme se o třicet let zpět. Volají mi hráči i jejich rodiče. Znepokojují se tím, aby mohli hrát, aby zůstali v bezpečí.“

Opravme nikoli nepodstatnou nepřesnost. Nejde o projevy rasismu, ale nacionalismu. Sám Milstein je přitom rodákem z Kyjeva, tedy původem Ukrajinec. Do Spojených států amerických odešel v roce 1991 v šestnácti letech coby politický uprchlík. Nyní je americký občan a zastupuje tři čtvrtiny Rusů v NHL, včetně Nikity Kučerova, Andreje Vasilevského nebo Ilji Sorokina.

Do jeho stáje patří rovněž Nikita Zadorov z Calgary, jeden z mála hokejistů NHL, který veřejně kritizoval ruský vpád na Ukrajinu. Pod jeho statusem „No war“ na Instagramu se sešla řada komentářů, včetně urážlivých a hanlivých.

„Zatímco někteří moji klienti se mohou svobodně vyjádřit v prostředí Severní Ameriky, jejich rodinám doma se může stát cokoli,“ vysvětluje Milstein. „Já jsem hrdý Američan, pojďme do toho společně! Můj dětský domov je bombardován, nespal jsem šest dnů, je to náročné. Nicméně lidé někdy cílí na špatné terče. Za svoje klienty můžu říct, že chtějí světový mír jako každý.“

Jeden z jeho hokejistů prý čelil pokřikování na ulici, ať se „vrátí do své země“. „Dalšímu nadávali do nácků a podobné výrazy. Přejí jim smrt. Jsou to lidé! Jsou to hokejisté! Přispívají společnosti miliónovými daněmi, doma se věnují charitě. Nenahlížejte na ně jako na agresory!“

Některým má být vyhrožováno smrtí. Manželka jednoho hokejisty obdržela pod fotkou s dítětem vzkaz, že má doma „nazi kid“. NHL se vůči konfliktu jasně vymezila, přerušila spolupráci s ruskými obchodními partnery a zrušila i ruskou mutaci svého oficiálního webu. Poslední punkt vzbudil na sítích kontroverze, řada rusky mluvících lidí totiž sleduje NHL z různých míst světa. Samotný jazyk přece za nic nemůže.

O hráčské smlouvy Milstein strach nemá, jsou garantovány. Obavy ovšem má o ruské mladé talenty a jejich budoucnost. Jen letos by jich měl mít na draftu patnáct. USHL a CHL už zvažuje úplný zákaz Rusů na příštím draftu. „Rozumím našim týmům, ale tohle je čirá diskriminace. Nevinní mladí muži jsou trestáni. Několik majitelů a generálních manažerů mi řeklo, že s tím nesouhlasí, ale bojí se promluvit veřejně,“ mrzí Milsteina.

Jeden z jeho hráčů v juniorce, Bělorus, prý byl vybučen spoluhráči ve vlastní šatně. Řešil věc s generálním manažerem a za 48 hodin se situace opakovala. „Lidé by si měli dávat pozor, tohle musí přestat,“ žádá agent.

