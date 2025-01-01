Hráči Vancouveru mluví o vykoupení. Loni zklamali, teď se chtějí fanouškům odvděčit

22. září 10:00David Zlomek
Vancouver Canucks otevřeli kemp s jasným plánem: dát dohromady jednu elitní lajnu, která potáhne celý útok. Elias Pettersson, Jake DeBrusk a Brock Boeser dostali společně šanci ukázat, že dokážou být dominantní hned od začátku sezony.
Pettersson má za sebou hodně podprůměrný ročník, kdy v prvním roce své lukrativní smlouvy nasbíral jen 45 bodů a potýkal se hned se třemi různými zraněními. Teď ale podle spoluhráčů působí úplně jinak. „Petey vypadá skvěle,“ řekl Boeser po druhém dni kempu. „Lítá po ledě, má zpátky sebevědomí a je to neuvěřitelný nahrávač. S jeho playmakingem, Jakeovou rychlostí a mojí schopností střílet góly z nás může být opravdu nebezpečná lajna.“
DeBrusk, který loni vstřelil 28 branek, ale přiznává, že od sebe čeká víc. „Neříkám, že 28 gólů nic neznamená, ale nebyl jsem faktor v nejdůležitějších chvílích. Podepsal jsem tady na sedm let, protože věřím v tenhle tým a v Eliase. Dlužím jim lepší výkony.“
Pettersson přes léto přibral přes šest kilo svalů, tvrdě makal a i spoluhráči si všimli, že jeho střela má větší razanci. „Defenzivně byl schopný dostat protihráče od puku, což je pro centra klíčové. Posílil přesně proto, aby byl odolnější,“ dodal DeBrusk.
Nový trenér Adam Foote a jeho asistenti zatím chválí, jak první lajna vypadá – rychlá, kreativní a plná energie. „Je to teprve druhý den kempu, ale vypadali fakt dobře,“ řekl asistent Brett McLean. „Dali několik gólů a působili nebezpečně.“
Vancouver bude v přípravě ještě testovat různé kombinace, ale očekávání od elitní formace jsou obrovská. „Potřebujeme, aby naše první lajna dělala rozdíl,“ řekl Boeser. „Když góly nepadají, musíme aspoň diktovat tempo a zastavovat nejlepší hráče soupeře. To je klíč k úspěchu.“
