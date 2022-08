Hráč, kapitán, trenér, generální manažer, prezident. S Edmontonem se loučí legenda

Konec jedné éry, píšou v Edmontonu. Konec posledního Olejáře. Čtyřicet let služeb, pět prstenů pro vítěze a vzpomínek na tři životy. To všechno za sebou nechává v Edmontonu Kevin Lowe, z pohledu místního fanouška legenda legend.

Profesionální kariéru začal právě zde. Od nováčkovského roku postupně vedla až ke kapitánskému céčku, pak funkci asistenta trenéra, hlavního trenéra, generálního manažera, prezidenta a alternujícího guvernéra. V úterý tento týden skončila.

„Bylo mi žehnáno,“ nestěžoval si na svou kariéru Lowe. „Je mi 63 let, Karen musela neustále v něčem ustupovat. V sezóně jsme nemohli doma prakticky nic naplánovat. Teď můžeme navštěvovat vnoučata, cestovat a dělat věci, které jsem vždycky dělat chtěl.“

První draftová volba, první gól

V roce 1979 se stal úplně první draftovou volbou Oilers. Pětkrát vyhrál s Edmontonem Stanley Cup, pošesté s Markem Messierem coby Ranger v roce 1994. Byl srdcem i duší vítězné dynastie Oilers osmdesátých let. Z pozice generálního manažera postavil mužstvo, které došlo v roce 2006 do finále.

Vstřelil první gól v historii klubu, když překonal Tonyho Esposita, Wayne Gretzky si na něm připsal první asistenci v bohaté kariéře. Drží rekordy Oilers v počtu odehraných zápasů (1037) i zápasů v play off (172). V Síni slávy je od roku 2020. Pod stropem haly visí jeho čtyřka.

„Nikdy jsem nepočítal s ničím dopředu. Sklonil jsem hlavu a makal. Byly dobré i špatné dny. Je to jako v manželství. Nevzdáváte to jen proto, že přišly horší časy. Je to běh na delší trať.“

Hodně prý dluží Glenu Satherovi, kterého označil za svého mentora. „On mě poprvé podepsal, on mi dal šanci jako asistentovi trenéra a poté ze mě udělal hlavního trenéra. Dal mi také dost rad do práce generálního manažera. Glenovi i tomuhle městu dlužím hodně,“ vyznal se Lowe.

Na čas mimo hokej se těší. „Neopouštím tohle město, naší organizaci budu pořád podporovat. Můj táta umřel ve 48 letech, beru to tak, že jsem tady trochu na vypůjčený čas. Vnoučata se stávají velkou součástí našeho života, což milujeme,“ načrtnul budoucnost pro sebe i manželku.

