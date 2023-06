Hra o velké peníze. Devils chtějí s Meierem dlouhodobý kontrakt, jsou ale připraveni i na arbitráž

Devils jsou připraveni i nadále výrazně utrácet. Poté, co podepsali osmiletý kontrakt s Jesperem Brattem s průměrným platovým zatížením 7,875 milionu dolarů, začínají pracovat na kontraktu pro Tima Meiera. Švýcar, který je chráněným volným hráčem, bude ale stát ještě více peněz, než čerstvě podepsaný Švéd. A tak je vedení New Jersey připraveno i na možnou arbitráž, kdyby se jednání zasekla na mrtvém bodě.

Ty dvě informace ohledně stavu Tima Meiera dělil pouhý den. Napřed se museli Devils rozhodnout, jestli s Meierem půjdou v případě neúspěchu při vyjednávání k arbitráži. A logicky zvolili, že na ni jsou připraveni.

Podepsání kvalifikační nabídky na 10 milionů dolarů nejspíš nepřichází v úvahu. Devils chtějí s Meierem dlouhodobou smlouvu a tu navíc chce i šestadvacetiletý Švýcar. V této základní věci se tedy obě strany shodují.

Radostně tuto informaci sdělil v noci na sobotu generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald. „Ví, jak moc chceme, aby tu dlouhodobě pokračoval. Sám sebe vidí jako Ďábla a požádal svého agenta, aby s námi jednal o osmileté smlouvě. Je to rajská hudba pro mé uši,“ citoval jej oficiální web NHL.

„Cílem je mít Tima Meiera v dresu Devils po dalších osm let,“ zdůraznil Fitzgerald.

Byť je půl práce hotovo, jelikož obě strany spolu chtějí jednat o osmiletém kontraktu (tato shoda je základním předpokladem úspěšného licitování), k hotovému kontraktu je stále ještě daleko. Bude to totiž hra o velké peníze.

Meier má za sebou čtyřletý kontrakt v celkové hodnotě 24 milionů dolarů, který podepisoval ještě v San Jose. Do New Jersey přestoupil v průběhu uplynulé sezony, aby týmu pomohl k úspěchu v play-off. Nakonec to bylo druhé kolo a přestože statisticky Švýcar tolik nezářil, na ledě byl nebezpečný. I když to tam nepadalo, jeho kvalit si je vedení Devils moc dobře vědomo.

Peníze jsou však něco, čeho se ne vždy dostává v dostatečném množství. New Jersey už jednu velkou smlouvu udělilo (zmíněný Bratt), v porovnání s Meierem to však je ta levnější varianta. Autor 40 branek v základní části uplynulé sezony licituje o životní kontrakt a nebude chtít jít pod deset milionů za sezonu.

Fitzgerald má zdánlivě pod platovým stropem luxusní rezervu, hned 26,4 milionu dolarů. Faktem ale zůstává, že má podepsáno jen šest útočníků a pět obránců z hlavního kádru. Spolu s Meierem má ještě dalších šest nepodepsaných chráněných volných hráčů (Nathana Bastiana, Jespera Boqvista, Michaela McLeoda, Jegora Šarangoviče, Kevina Bahla a brankáře Mackenzieho Blackwooda) a k nim také čtyři nechráněné volné hráče (Erika Haulu, Tomáše Tatara, Milese Wooda a Ryana Gravese).

Fitzgerald zároveň bude chtít být i trochu aktivní na trhu s volnými hráči, kde bude k mání spousta zajímavých jmen. Každý ušetřený dolar se bude počítat a rozhazování milionů se může hrubě vymstít.

A zde leží zakopaný pes. Ačkoliv je Fitzgerald spokojený s tím, že Meier chce dlouhodobou smlouvu u jeho týmu, rozhodující bude částka. Pokud se obě strany na této druhé základní věci nakonec nedokážou shodnout, může dojít ke zmíněné arbitráži. Této nepříjemnosti se budou chtít všichni nakonec vyhnout, otázkou tak zůstává zejména to, kdo dokáže udělat větší kompromis, aby se představy Devils a Meiera k sobě co nejvíce přiblížily.

