Howe na dostřel. Dvakrát! Ovečkin pádí za dalším rekordem

Alex Ovečkin je v probíhající sezoně zatím trošku v pozadí. Mluví se o jiných jménech, na něj se trošku zapomíná. Góly však stále dává a krůček po krůčku se přibližuje k milionkrát omílanému rekordu Waynea Gretzkyho. Mnohem blíže je ale k jinému milníku!

V obou případech hraje velkou roli Gordie Howe, respektive jeho střelecké rekordy. Ovečkin je blizoučko k tomu, aby překonal první z nich.

Za Capitals hraje celou kariéru. Pojmy Washington a Ovečkin se za tu dobu staly synonymy. Dává tedy smysl, že všechny své góly vstřelil Rus v dresu Capitals. Momentálně jich je 784, což ho řadí dva góly za Howea. Jedná se o statistiku gólů vstřelených za jeden klub. Aby tedy legendárního Kanaďana překonal, musí vstřelit ještě tři branky. To by neměl být problém.

„Vždycky říkám, že zůstat v jediném klubu je jedním z mých kariérních cílů. Mám to štěstí, že se mi to podaří, je to moc hezké,“ řekl Ovečkin.

Když byl s touto informací obeznámen, řekl, že si toho ani nebyl vědom. Není se co divit, pozornost je upřena na ten největší rekord ze všech. 894 branek Gretzkyho.

Je k němu stále poměrně daleko, ale i blízko. Záleží, jak to kdo bere. Už jenom to, že se o možnosti překonání rekordu mluví, je úctyhodné. Jeho góly se totiž staly už nějak samozřejmými.

„Je těžké si to uvědomit, když pořád hraje,“ souhlasí i centr Jevgenij Kuzněcov. „Někdy se o tom spolu bavíme, tak ani nechápe, co se děje. Hrajeme tolik zápasů, padá tolik gólů, vydáme tolik energie. V podstatě nenahání góly, ale ten pocit z nich.“

Do karet Ovečkinovi rozhodně hraje i to, že si hlavní cíl splnil. Svou organizaci přivedl k titulu, získal nespočet individuálních cen, a to v čele trofeje pro nejužitečnějšího hráče play off. Jeho fokus tak může být pouze na góly a Gretzkyho. Ostatně, sám Ovečkin to po podpisu nové smlouvy přiznal.

„Proto chci dalších pět let hrát. Abych měl šanci ho dohnat. Proč ne?“ zeptal se sám sebe.

Gretzky je sice stále daleko, ale Howe ne. A to ani v jednom případě. Zatímco na rekord v počtu klubových gólů by mělo Ovečkinovi stačit pár zápasů, na skok před něj v celkovém pořadí by měla stačit půlka sezony. Zde potřebuje branek osmnáct.

Share on Google+