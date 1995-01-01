Hovorka prožil vysněný debut i realitu elitní ligy

6. února 16:26Josef Potůček
Čekal dlouho. Trpělivě. A dočkal se. Mikuláš Hovorka si ve čtvrtek v noci odbyl debut v NHL, když nastoupil v dresu Panterů ve floridském derby na ledě Tampa Bay. Pro čtyřiadvacetiletého obránce šlo o splnění snu, i když nebyl nikdy draftován.
Cesta ke včerejšímu večeru ale nebyla přímá ani rychlá. Hovorka strávil více než sezónu a půl na farmě v Charlotte, kde si postupně budoval pozici spolehlivého obránce. Minuty, důvěra trenérů i zodpovědnost rostly, přesto se dveře do NHL dlouho neotevíraly. Až do chvíle, kdy Floridu zasáhla vlna zranění v obranných řadách.
„Nemohl jsem ani spát. Byl jsem strašně nadšený, že mě povolali do prvního týmu a že si tady můžu zahrát zápas,“ popisoval Hovorka okamžiky po telefonátu z klubu.
Jde to i bez draftu
Do NHL vstoupil jako hráč, který si místo musel vybojovat bez draftu. Dvouletý nováčkovský kontrakt podepsal s Panthers v dubnu 2024 jako volný hráč, po dvou povedených sezónách v extralize v dresu Českých Budějovic. Právě tam na sebe upozornil natolik, že se dostal i do národního týmu.
Podle trenéra Paula Maurice právě tahle zkušenost sehrála zásadní roli: „Už delší dobu hraje profesionální hokej mezi dospělými. To je u těchto typů obránců obrovská výhoda,“ vysvětlil zkušený kouč. „Nejde jen o sílu, ale hlavně o čtení hry a schopnost reagovat na tempo. A to už má zažité. Myslíme si, že má v našem týmu budoucnost.“
Křest ohněm proti rozjeté Tampě
Debut přišel v ideálně neideální chvíli. Proti Panthers bojujícím o play-off stál rozjetý rival, který vyhrál 18 z předchozích 20 zápasů. Tampa rozhodla rychle a nakonec zvítězila 6:1.
Hovorka odehrál 17 střídání, na ledě strávil 11 minut a 27 sekund a duel zakončil s -3 v hodnocení pobytu na ledě při vstřelené a inkasované brance. Nepřesná rozehrávka v závěru duelu vedla ke gólu soupeře, ale důvěru trenéra nezlomila: „Bylo to pro něj extrémně náročné. Ale dělal věci, které po něm chceme. Jedna chyba mě nezajímá,“ hodnotil Maurice.
Emoce, na které se nezapomíná
„Výsledek bych si přál jiný, ale tenhle zápas si budu pamatovat do konce života,“ řekl Hovorka. „Hymna, první střídání, první dotek s pukem… těch emocí bylo strašně moc.“
V hledišti nechyběla ani jeho manželka, která dorazila jen dvě hodiny před samotným duelem. „Podporuje mě už sedm osm let. Mít ji tady bylo neuvěřitelné,“ usmál se sedmadvacátý Čech, který v současném ročníku zasáhl do nejlepší hokejové ligy světa.
Pro Panthers šlo o další krok v jejich těžkém boji o vyřazovací nadstavbu. Pro Mikuláše Hovorku ale tenhle večer znamenal něco víc. Poprvé stál na ledě NHL. A to už mu nikdo nevezme.
