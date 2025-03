Houston blíže k NHL? Jednání o rozšíření se rozjíždějí

NHL by mohla brzy rozšířit svou mapu. Zástupci ligy se setkali s miliardářem Danem Friedkinem a jeho investiční skupinou, která by ráda přivedla nový tým do Houstonu. Zprávu ve čtvrtek večer potvrdil zástupce komisaře Bill Daly.

Friedkin, jehož jmění podle Forbesu činí 6,4 miliardy dolarů, nedávno získal téměř 99 % akcií anglického fotbalového klubu Everton. Se svým synem Ryanem řídí Friedkin Group, která investuje do automobilového průmyslu, zábavy, pohostinství a sportu. O zájmu přivést do Texasu hokejový tým informovala ESPN s tím, že Friedkin je jedním z hlavních kandidátů, pokud by se NHL rozhodla expandovat nad současných 32 týmů.

Přestože NHL oficiálně neoznámila žádný plán na rozšíření, šéf ligy Gary Bettman už dříve naznačil, že proces by byl velmi cílený. „Pokud někdo splní všechny požadavky a bude chtít jít dál, nejprve to předložím výkonnému výboru a uvidíme, zda bude zájem,“ řekl v září.

Vedle Houstonu se o vstup do NHL zajímá i Atlanta, která se o hokej už dvakrát pokusila – nejprve s Flames (přesunutí do Calgary v roce 1980) a později s Thrashers (stěhování do Winnipegu v roce 2011). Další spekulace přinesl v únoru insider Kevin Weekes, podle něhož má o tým velký zájem i New Orleans.

Weekes nyní přinesl další šokující informaci: NHL nemusí skončit na 34 týmech, ale mohla by se rozšířit až na 36. „Zájem o vlastnictví hokejového klubu NHL je obrovský,“ uvedl.

Zatím není nic jisté, ale trend je jasný. NHL se za poslední roky rozrostla o Vegas Golden Knights a Seattle Kraken, což se ukázalo jako velký úspěch. Další expanze by mohla přinést miliardy dolarů na vstupních poplatcích – v případě nových týmů se odhaduje částka blížící se 1 miliardě dolarů.

Houston je momentálně jedním z největších amerických měst bez týmu NHL. Má moderní arénu Toyota Center, v níž hraje basketbalový tým Houston Rockets, a už v minulosti se spekulovalo o přesunu některého ze stávajících týmů právě do Texasu. Tentokrát to ale vypadá, že by mohlo jít rovnou o expanzi.

