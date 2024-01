Hotovo, ujednáno. Nylander si plácl s Torontem, má největší smlouvu v klubové historii

Fanoušci i vedení Toronta si mohou oddechnout, William Nylander zůstává v jejich klubu. To, co bylo blízko, se v pondělí dodělalo. Švéd podepsal největší smlouvu v historii klubu.

Osm let, 11,5 milionů dolarů, dohromady tedy 92 milionů.

Elliotte Friedman uvádí, že dohoda, jež začne platit od příští sezony, obsahuje ve všech osmi letech klauzuli o nevyměnitelnosti.

Sedmadvacetiletý útočník, který by se v létě stal nechráněným volným hráčem, letos vsadil sám na sebe, a to se mu ve velkém vyplatilo. Sezonu zahájil sedmnáctizápasovou bodovou šňůrou a s 54 body v 37 zápasech patří mezi deset nejlepších v ligovém bodování.

Po sobotním vítězství nad San Jose Sharks byl Nylander dotázán na možnost podepsání dlouhodobé smlouvy s Maple Leafs.

"Zůstat tady by byl sen. Hrát za takovou organizaci, to je opravdu štěstí. A Torontu říkám domov. Takže si myslím, že by to bylo něco výjimečného," odpověděl.

Nylanderova předchozí smlouva byla šestiletá na 45 milionů dolarů a byla podepsána po vyjednávání, které ho stálo úvodní dva měsíce sezony 2018/19.

Nylander a Auston Matthews mají nyní novou smlouvu, polovina "základní čtyřky" týmu je tedy podepsána dlouhodobě. Další dvě hvězdy, Mitch Marner a John Tavares, mají nárok na nové smlouvy od 1. července.

Leafs si Nylandera vybrali v draftu NHL v roce 2014 jako osmého v celkovém pořadí. V minulé sezóně si připsal 87 bodů, což je jeho kariérní maximum. S klidem v duši díky nové smlouvě ho letos může hravě překonat.

