Hotovo: Florida našla peníze na Noska, zůstává Panterem

Nikam se stěhovat nebude. Český útočník Tomáš Nosek se pár hodin před začátkem free agency domluvil s dosavadním zaměstnavatelem z Floridy. Délka smlouvy a plat? Rok, 775 tisíc dolarů.

Generální manažer Bill Zito v posledních pár hodinách ani zdaleka nezahálí. Ba naopak – spíš se nemůže odtrhnout od práce. Už dříve osmiletým kontraktem zavázal držitele Conn Smythe Trophy Sama Bennetta, v pondělí večer pak dotáhl dohody s Aaronem Ekbladem a Bradem Marchandem.

Je vám to málo? Tak další pán na holení – Nosek. Defenzivně laděný pracant vyjádřil touhu zůstat v organizaci ještě při oslavách Stanley Cupu přímo na ledě a jeho přání bylo vyslyšeno. Stejně jako loni v létě podškrábl kontrakt na hranici ligového minima.

Po zranění v přípravě plnil u Panthers většinu sezony roli čtvrtého centra, akvizice německého reprezentanta Nica Sturma ale jeho pozici zkomplikovala. Od březnového trejdu se objevil jen v osmi zápasech, vynechal i celé první kolo play off proti Tampě Bay. Ve druhé rundě s Torontem ovšem trenér Paul Maurice zamíchal útoky a Noskova lajna pomohla zvrátit vývoj série.

Na cestě za obhajobou stříbrného poháru nakonec sehrála tak integrální roli, že jí Maurice symbolicky delegoval finálních pár vteřin v šestém klání s Edmontonem. Stáhl z ledu i kapitána Alexandra Barkova, gestem ocenil dělníky ze čtvrté brázdy. Už předtím Noska podržel po prvním finále, když smolně vyhodil puk a Oilers v následné přesilovce rozhodli.

„Nosek změnil všechno. Bez něj bychom tady nebyli.” Během finále pardubického rodáka vyzdvihoval opakovaně, teď s ním může počítat i na příští rok. Po Detroitu, Las Vegas nebo Bostonu se dalším Noskovým domovem na nejméně dvě sezony stane Florida.

„Jo, v play off jsem nehrál a bylo to docela těžké,“ přiznal Nosek. „Ale trochu jsme pomohli změnit průběh série s Torontem, snažili jsme se pomoci týmu. Je to skvělý pocit,“ vykládal bezprostředně po největším momentu své kariéry.

„Tohle je úžasný tým. Je to skvělá skupina kluků, jsem hrdý, že jsem její součástí. Všichni se ke mně chovali tak skvěle. Přijali mě. Bylo to fantastické,“ dodal dojatě. A to ještě netušil, že si na jihu USA střihne další ročník.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+