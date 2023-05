Hostující týmy úřadovaly, Canes i Stars se radují z výhry

Carolina celkem jednoznačně přejela Devils, převážně pak ve druhé části, kdy skórovala hned pětkrát. Dvěma góly se na vítězství Canes podílel Nečas. Dallas měl našláplo k jednoznačné výhře, Seattle ve třetí třetině ještě zahrozil, nakonec to však nestačilo.

NEW JERSEY DEVILS - CAROLINA HURRICANES

1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

STAV SÉRIE: 1:3

Mečboly pro Canes

Devils se v dnešním zápase sice dostali ve druhé minutě do vedení, od té doby už to tam však padalo pouze hostům. A to především v rozmezí od 28. do 33. minuty, kdy Vaněček kapituloval hned čtyřikrát. Právě po gólu na 1:5 jej v brance vystřídal Schmid. Série se přesouvá na stadion Caroliny, která ji bude moct ukončit před vlastními fanoušky.

Branky a nahrávky

2. J. Hughes (Meier) – 18. Nečas (Martinook, Slavin), 28. Nečas (Pesce, J. Staal), 30. Pesce (Drury, J. Staal), 32. Fast (Martinook, Chatfield), 33. Burns (Kotkaniemi, Martinook), 40. Martinook (Burns).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 28 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 32:46

Akira Schmid (NJD) – 10 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 27:00

Frederik Andersen (CAR) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:16

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:34

Vítek Vaněček (NJD) – 12 zákroků, 5 OG, úspěšnost 70,6 %, odchytal 32:46

Martin Nečas (CAR) – 2+0, +3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:04



Tři hvězdy utkání

1. Jordan Martinook (CAR) 1+3

2. Martin Nečas (CAR) 2+0

3. Brent Burns (CAR) 1+1

SEATTLE KRAKEN - DALLAS STARS

3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

STAV SÉRIE: 2:2

Stars vyrovnali sérii

Dallas byl už od začátku zápasu jasně aktivnějším týmem, co se ofenzívy týče. Stars se ujali v 18. minutě vedení, které se postupně navyšovalo. A když už se domácím podařilo snížit na 1:4 a vypadalo to, že by se mohli nadechnout k obratu, Hintz řekl ne a znovu vrátil Dallasu čtyřbrankové vedení. Ve třetí třetině se domácím podařilo skórovat, následně si Krakeni vypracovali spoustu šancí, ale na vyrovnání už to nestačilo. Série je tak vyrovnaná a v příštím zápase si jeden z týmů vybojuje první mečbol série. Výhodu bude mít Dallas, neboť za svými zády uslyší plnou arénu.

Branky a nahrávky

32. Schwartz (Schultz, Geekie), 44. Schwartz (Bjorkstrand, Dunn), 56. Larsson (Dunn, Beniers) – 18. Ja. Benn (Hintz, Heiskanen), 25. Harley (Domi, Kiviranta), 30. Domi (Hanley, Harley), 31. Pavelski (J. Robertson, Heiskanen), 40. Hintz (Ja. Benn), 58. Domi (Dadonov, Lindell).

Statistika

Střely na bránu: 19 – 25 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 41 – 24



Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 17 zákroků, 5 OG, úspěšnost 77,3 %, odchytal 40:00

Martin Jones (SEA) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 18:15

Jake Oettinger (DAL) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:11



Tři hvězdy utkání

1. Jaden Schwartz (SEA) 2+0

2. Thomas Harley (DAL) 1+1

3. Max Domi (DAL) 2+1

