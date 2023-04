Horvatův rýpanec! Atmosféra je tu mnohem lepší než ve Vancouveru, myslí si

Islanders bojují o play off, chodí plný stadion a atmosféra na domácích utkáních na Long Islandu bývá parádní. Bo Horvat, hvězdná posila, se nebál srovnání s jeho minulým působištěm ve Vancouveru. A pořádně si rýpnul.

Po vítězství nad Philadelphií Flyers 4:0 byl totiž Horvat hned po zápase dotázán, co si myslí o energii na stadionu a (stále ještě nových) fanoušcích v novém týmu.

„Na stadionu bývá pořádně živo, do fandění se zapojují snad všichni, je tu pořádný hluk. Jak vám to pomáhá v boji o play off?“ zněla otázka.

Horvat bez jakýchkoliv okolků odpověděl: „Je to neuvěřitelné! Mnohem lepší než ve Vancouveru, to vám řeknu bez mučení,“ řekl, usmál se na celý stadion a zapsal plusové body u všech fanoušků Isles.

Ony plusové body Horvat tolik nepotřebuje, ale vždycky se hodí. V Islanders by měl totiž osmadvacetiletý borec působit dalších osm let.

Od výměny z Vancouveru vstřelil Horvat v 28 zápasech sedm gólů a zapsal osm asistencí. To sice není ani zdaleka tolik, kolik Horvat nasbíral v dresu Canucks a kolik se od něj čekalo, ale fanoušci Islanders ho milují.

V únoru skandovali pořádně nahlas jeho jméno poté, co vstřelil svůj první gól za klub. Horvat poté řekl: „Tak hlasité skandování jsem na žádném stadionu ještě nezažil. Fakt nikdy.“

Navíc to teď o víkendu nebylo poprvé, co nevybíravě zajel do příznivců Canucks. Například když v prosinci přišlo po prohře 0:3 s Minnesotou bučení a pískání, Horvat jen kroutil hlavou.

„Nemohli jsme dát gól, přišlo bučení… Nikdo to neslyší rád. Zvlášť, když to jde od vlastních fanoušků. Nebylo to tak, že bychom nechtěl dát gól, ale prostě to nešlo,“ říkal tehdy. V tom momentě měl už pošramocenou pověst, když avizoval, že s Vancouverem prostě nepodepíše.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+