Horvatovo čekání na smlouvu? Tohle mě nemůže rozhodit, říká

V NHL či sportu všeobecně je to pořádně palčivé téma. Poslední rok smlouvy. Proč mě ještě neprodloužili? Plánují to vůbec? Mám si snad hledat jiný tým? To mi nevěří, že mě ještě nepodepsali? Dost možná tyhle otázky padají v hlavách daných hráčů, avšak kapitán Canucks o tom nechce ani slyšet.

Nervózní by přitom klidně být mohl. Je mu sedmadvacet, vstupuje do posledního ročníku svého stávajícího kontraktu a je téměř jisté, že právě tohle je poslední šance na obří kontrakt. Ten je však stále v nedohlednu.

Jistě, možností klidně může být letní odchod na trh s volnými hráči, kde by dostal opravdu nasypáno, avšak že by jako kapitán týmu opouštěl loď?

„Tohle mě nemůže rozhodit,“ odmítl však jakékoliv chmury, které by se mu možná mohly honit hlavou. „Já musím makat a jako lídr jít příkladem. Jsem hráčem Vancouveru a budu jím celou sezonu. Jediné, na co se soustředím, je to, abych dovedl tým nejdál, co to půjde.“

Z jeho slov jde vyčíst obrovské odhodlání a duch lídra. Přesně takového Canucks potřebují, dá se tak očekávat, že k dohodě nakonec dojde, ale začaly se objevovat otázky, proč přednost s novou smlouvou dostal J. T. Miller, když na prodloužení čeká duše týmu.

To však ví pouze vedení Vancouveru a Horvatovi nezbývá než čekat.

„Moje kariéra tu začala. Já i moje žena jsme si město zamilovali, stejně jako fanoušky i celý tým. V hlavě nemůžu mít nic jiného, než že chci být ve Vancouveru do konce kariéry,“ vyznal se. „Chci, aby to tak bylo, ale uvidíme, jak to dopadne. Tyhle věci trvají, ale doufám, že se to moc nepotáhne.“

Horvat momentálně pobírá 5,5 milionu dolarů ročně, dá se tak předpokládat, že si polepší. Ovšem bude zajímavé sledovat, jak moc. Situace pod platovým stropem je totiž dosti svízelná, Canucks jsou momentálně dokonce téměř tři miliony dolarů přes.

