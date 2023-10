Hororový začátek sezony. Arvidsson bude na měsíce mimo hru

Sezona Viktoru Arvidssonovi v podstatě dříve skončila, než začala. Na tréninku si totiž zranil záda tak vážně, že bude muset na operaci a bude chybět několik měsíců. Někteří novináři dokonce odhadují, že bude muset vynechat celou sezonu.

Zatímco o vynechání celé sezony se zatím pouze spekuluje, operace je jasná. Potvrdilo to i generální manažer Los Angeles Kings Rob Blake.

Třicetiletý útočník utrpěl zranění v pondělí na tréninku a ve čtvrtek byl zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Ve středu nehrál při úvodní prohře Kings v sezóně 2:5 s Coloradem, nicméně to se ještě nezdálo, že by byla situace tak vážná.

Po středečním utkání totiž trenér Todd McLellan řekl, že Arvidsson se ještě nějakou dobu nevrátí. Nicméně dodal také, že o operací neví.

Nicméně švédský útočník chyběl i dnes v noci proti Carolině a šéf organizace potvrdil, že nejde o žádnou malou komplikaci.

"Bohužel Arvidsson utrpěl si zranil záda hned první den tréninku po skončení předsezonního kempu," řekl Blake pro televizní stanici pokrývající zápasy LA. "Druhý den šel na další diagnostiku a vypadá to, že možná bude muset příští týden na operaci, aby se to dalo dohromady, což by ho vyřadilo na měsíce, takže jsme ho museli zařadit do listinu dlouhodobě zraněných.“

Tím, že byl Arvidsson zařazen na listinu dlouhodobě zraněných hráčů, bude mimo hru minimálně 24 dní a 10 zápasů. Přesun byl proveden se zpětnou platností od středy, což znamená, že pokud se nepodrobí operaci, bude se moci vrátit 4. listopadu v utkání s Philadelphií Flyers.

To by se Kings pochopitelně hodilo, jelikož Arvidsson patřil v minulé sezoně mezi nejlepší útočníky Kings, přičemž nasbíral v 77 zápasech 59 bodů za 26 gólů a 33 asistencí.

"Hráče, jako je on, nejste nikdy schopni nahradit. Velmi houževnatý, neustále se tlačí do střel, ale také většinu času drží tým v napětí a v zápase a je skvělý v kabině,“ dodal Blake.

