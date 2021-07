Hořký konec kapitána? Weberova kariéra visí na vlásku

Tohle by byl hodně nešťastný konec. Je známo, že hokejisté jdou v play off daleko přes práh bolesti a spousta šrámů se odhalí až po konci sezony. Stejně tak tomu bylo u Shea Webera, kapitána Montrealu Canadiens. Jeho zdravotní stav je však horší, než se zdálo, a generální manažer Habs naznačil Weberův konec.

Prozatím se pouze ví, že zkušený obránce vynechá kompletní příští ročník.

„Byl jsem v úžasu z toho, jak i přes zranění hrál,“ povídal Marc Bergevin, generální manažer Canadiens. „Celou cestu do finále byl jedním z našich nejvytěžovanějších obránců. Nevěděl jsem o všech jeho zraněních. A co tak vím, pořádně to věděl jen on sám. Bylo nám jasné, že ho něco bolí, ale nevěděli jsme, že to bylo až v takové míře. Shea toho moc nenapovídá – a už vůbec ne o svém těle.“

„Určitě vynechá celou příští sezonu. Je možné, že už se do NHL nevrátí nikdy,“ dodal překvapivě.

Jak Bergevin zmínil, Weber byl v play off absolutním tahounem. Nejen, že nasbíral šest bodů, ale hlavně na ledě trávil průměrně 25 minut na zápas.

„Bude nemožné ho nahradit. Na ledě vyniká a v kabině je perfektní jakbysmet,“ vysekl kapitánovi poklonu Bergevin. „Pokusíme se někoho takového najít, ale obávám se, že to nepůjde.“

Pětatřicetiletého beka ve vyřazovacích bojích trápil nejen zraněný prst, ale také kotník a koleno. Bergevin ještě zmínil, že celý tým masérů a fyzioterapeutů stálo hodně sil, aby Weberovi pomohli alespoň chvíli trénovat.

Pro Canadiens by byl komplikací nejen jeho konec samotný, ale také zbytek kontraktu. Weberovi z jeho smlouvy ještě zbývá pět let. Pokud by se Weber rozhodl svou kariéru ukončit, Nashville a Montreal by museli zaplatit poplatky za konec smlouvy.

Pokud by k tomuto nešťastnému konci opravdu došlo, Weber se může ohlédnout a uvidí za sebou skvělou kariéru.

V NHL má odehráno přes tisíc zápasů, ve kterých získal 589 bodů. Vynikal nejen skvělou defenzivou, ale také lídrovstvím či dělovou střelou. Stanley Cup se mu získat nepodařilo, letos měl pravděpodobně poslední šanci.

Koneckonců, v hokeji je to jako v životě. Zdraví by mělo být na prvním místě. A Weber to jistě ví.

