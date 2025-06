Horko kolem Nečase. Možná ho radši vyměňte, píší v Denveru

Brock Nelson zůstává v Coloradu. Třiatřicetiletý centr se dohodl s Avalanche na tříletém kontraktu a podle dostupných informací si ročně přijde na 7,5 milionu dolarů. Klub tak definitivně vyřešil dlouholetý problém s postem druhého centra, který zůstal otevřený od odchodu Nazema Kadriho. Vznikají ale dohady kolem Martina Nečase.

„Jsme nadšení, že jsme se s Brockem dohodli na pokračování v Coloradu,“ uvedl GM Chris MacFarland. „Je to skvělý centr, který do týmu přináší profesionalitu a nasazení na ledě i mimo něj. S jeho velikostí a univerzálností je pro naši druhou lajnu ideální.“

Pro Nelsona, jenž přišel v březnu výměnou z New York Islanders, šlo o zásadní rozhodnutí. „Nevěděli jsme, co přesně čekat, ale jakmile jsme zažili atmosféru v šatně a fanoušky na Ball Areně, bylo nám jasné, že tady chceme zůstat,“ řekl. „Byl to zklamání, jak sezóna skončila, ale už se těším zpátky na led. Chceme Stanley Cup.“

Jenže jak upozornil renomovaný insider Frank Seravalli v pořadu Daily Faceoff Live, Nelsonův podpis spustil lavinu otázek ohledně budoucnosti dalších hráčů.

„Možná trochu překvapení. Pro někoho, kdo nebyl vyloženě klíčovým hráčem, je to velký závazek. Tři roky za 7,5 milionu je hodně pro hráče, kterému je 34,“ zhodnotil Seravalli. „Ale je urostlý, na ledě toho zvládne hodně – může být přínosem i bez bodů.“

A pak přišla ta klíčová věta. „Co uděláte s Martinem Nečasem?“ zeptal se Seravalli. „Zaplatíte mu? A pokud ne, jste zpátky tam, kde byla Carolina – a to bude zatraceně drahé.“

Nečas má před sebou poslední rok kontraktu na 6,5 milionu. A i když dostal v Coloradu větší roli a hrál po boku Nathana MacKinnona, zůstávají pochybnosti. „Informace o tom, že by nemusel být úplně spokojený, je překvapivá,“ napsal třeba novinář Aarif Deen z Colorado Hockey Now k tomu, že prý Nečas nebyl se svým působením u Avalanche úplně spokojený. „Nejsem si jistý, jestli tomu úplně věřím. Ale od začátku mi ta výměna připadala divná.“

A dodal: „Nejde o to, že by nebyl dobrý. V základní části měl 11 gólů a 17 asistencí, v play-off přidal jeden gól a čtyři nahrávky. Ale od začátku bylo jasné, že jeho kontrakt je problém. Smlouvu na dlouho s Carolinou podepsat nechtěl. Vzal dvouletou, aby si otevřel cestu na trh. Jeho požadavky byly mimo finanční rámec Hurricanes.“

„A co když řekne o 10 milionů ročně? Byl celý tenhle tah kvůli dvěma nebo třem milionům navíc? Osobně bych radši měl Rantanena za 12 než Nečase za 10,“ pokračoval Deen. „Buď ho podepište, nebo ho během léta radši vyměňte,“ uzavřel.

Martin Nečas se tak může znovu ocitnout ve víru spekulací. Po výměně Mikka Rantanena byl považován za hlavní příchod, teď ale vypadá, že by mohl z Colorada odejít dřív, než se vůbec usadí.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+