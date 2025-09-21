Honzek zase vyhlíží první tým. Nesmím mít hlavu dole, hlásí odhodlaně

21. září 17:43Adam Čuba
Loni touto dobou okouzlil na předsezónním kempu Flames. Urostlý rodák z Trenčína Samuel Honzek dokonce zaujal natolik, že svou první sezonu mezi muži hned začal v NHL, kde nakonec odehrál pět zápasů. Podobný start vyhlíží i letos, přičemž ale doufá, že se v týmu ohřeje o něco déle.
I když vstup do minulé sezony měl Honzek famózní, zhruba od konce října už mu hokej nevycházel tak, jak by si představoval. Po přesunutí do nižší AHL se zpět mezi smetánku už nepodíval, navíc za celou sezonu dal „jen“ osm gólů, k tomu ho na měsíc vyřadilo zranění, které si přivodil při blokováním střely soupeře... Chuť si následně nespravil ani na mistrovství světa, kde se slovenským nároďákem nepostoupil ze základní skupiny.
193 centimetrů vysoký forward se teď k uplynulému ročníku krátce vrátil v rozhovor pro kanadskou stanici TSN. „Musím říct, že to asi byla moje chyba... Věci nešly tak, jak bych si představoval, poslali mě do AHL a já jsem trošku ztratil motivaci, měl jsem hlavu dole. Na to musím být letos připravený, i když se tohle stane, tak mě to nesmí rozhodit, musím ještě víc makat a najít cestu zpět do prvního týmu,“ hlásí odhodlaně odchovanec trenčínské Dukly.
Svůj pohled přidal i kouč Brett Sutter, který bude letos působit jako hlavní trenér záložního mužstva Calgary Wranglers: „Sam měl loni výborný kemp, a i letos vypadá velmi dobře, na testech byl výborný. Je to jeden z hráčů, od kterého očekáváme, že se zase o kus posune.“
„Musím trošku nabrat na váze,“ přidává ještě na závěr Honzek. „Snažím se pracovat na tom, co po mně trenéři chtějí. Loni už jsem si to vyzkoušel, teď bych chtěl v prvním týmu zůstat co nejdéle to půjde,“ má jasno slovenský reprezentant.
Na start kempu Honzeka trenéři spojili v rámci „červeného týmu“ s o něco zkušenějším Justinem Kirklandem a mladíkem Wiliamem Strömgrenem, který má za sebou dvě solidní sezony na farmě.
Právě zmíněná dvojice, ale třeba i Čech Adam Klapka, který je podobným typem hokejisty jako Honzek, bude nejspíše se slovenským útočníkem bojovat o poslední volná místa v sestavě Flames pro první ostrý zápas NHL, který Plameny čeká 8. října v kanadské bitvě s Edmontonem Oilers.
