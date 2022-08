Honba za Gretzkym? Radši další Stanley Cup, hlásí Ovie

Co se milníků týče, asi není v NHL větší meta než předstihnout Waynea Gretzkyho v počtu vstřelených branek. Jeho absolutní bodové maximum je nedostižné, avšak rekord v gólech by mu mohl přebrat ruský chasník. Toho však víc zajímá týmový úspěch.

Jak je vlastně od legendárního Kanaďana daleko? Ovečkin momentálně sedí na číslovce 780, Gretzky za celou kariéru rozvlnil síť 894krát. Na první pohled nic nedostižného, na ten druhý ještě pořádná fuška.

Není pochyb o tom, že ruský útočník má překonání rekordu v hlavě, avšak dle svých slov pro ruskou televizi mu mnohem více záleží na něčem jiném. Tuze rád by totiž ještě jednou získal nejslavnější hokejový grál.

„Ve zbytku kariéry bych chtěl ještě získat Stanley Cup,“ odpověděl Ovečkin na otázku, jestli je jeho cílem překonání Gretzkyho. „To by mi stačilo. Osobní rekordy? Budu se snažit dávat góly, jak jen to půjde, a uvidíme, jak se to vyvine.“

Ovečkina kromě výjimečné střelby vždy zdobila také odolnost. Dlouhá a táhlá zranění, to u něj není norma, vždy odehraje co nejvíce zápasů může. I to bude klíčem pro další ročník. „Nejdůležitější je, abych zůstal zdravý,“ potvrdil.

Pro ruského střelce je rozhodně výhoda, že obří břemeno ze sebe setřásl v roce 2018, kdy dovedl Capitals k vytouženému úspěchu a o to víc si upevnil status absolutní legendy. Teď sice může hrát s větším klidem, avšak touha po úspěchu v něm hoří stále stejně.

„Priorita je dostat se do play off, týmový úspěch je prostě to nejpodstatnější,“ dodal. „Nebude to nic lehkého. Někteří naši hráči prodělali složité operace, ale do týmu také přišly nové posily, které tým rozhodně oživí a dodají mu novou krev.“

Spoléhat se ale bude tradičně hlavně na Ovieho. Ten má za sebou události nabité léto. Svého synka pravidelně bere na led, kromě toho se zúčastnil rozlučkového zápasu Alexandera Sjomina či charitativní akce Artěmiho Panarina. Taky si zahrál na esportovém turnaji a oblékl dres fotbalového Dynama Moskva.

I přes to ale nezanedbává přípravu. „Už trénuju, dostávám se do formy,“ nechal se slyšet. „Zhruba za měsíc začínají tréninkové kempy, takže se upínáme k tomu datumu. Už teď jsem tak ze sedmdesáti procent připraven.“

