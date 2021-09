Hon za rekordem pokračuje. Snažím se na to nemyslet, říká Ovečkin

Je jasné, že dokud bude moct, Ovečkin půjde po historickém střeleckém rekordu jako slepice po flusu. Ruský útočník v pátek oslavil šestatřicáté narozeniny a v říjnu vstoupí již od své sedmnácté sezony. V předchozích šestnácti stihl vstřelit 730 branek. Po letním podpisu nové smlouvy doufá, že své střelecké konto ještě navýší.

Momentálně je Ovečkin na šestém místě historických tabulek. Na dostřel má hned dvě legendy, nicméně nebyl by to legendární Ovie, aby nepomýšlel na absolutní prvenství. To pochopitelně drží Wayne Gretzky s 894 brankami.

„Jasně, že mám v hlavě to, abych ho překonal, ale snažím se na to nemyslet,“ přiznal Ovečkin pro média. „Jenom se snažím hrát nejlépe, jak umím.“

Nač tolik skromnosti, chtělo by se dodat. Nicméně pokud by to vypadalo, že je rekord opravdu v nedohlednu, pak by Ovečkin nic nelámal přes koleno.

„Hrát do padesáti fakt neplánuji,“ odpověděl Ovečkin na dotaz, jestli plánuje hrát stejně dlouho jako Jaromír Jágr. „Jágr je jen jeden, je to opravdová legenda. Myslím, že kdyby zůstal v NHL, dostal by se v gólech hned za Gretzkyho. Stoprocentně.“

Jágr za druhým Gordiem Howem zaostal o 36 branek. Ovečkinovi na tuto legendu zatím chybí rovný dvojnásobek, co Jágrovi. Na Gretzkyho je to zatím 165 gólů. Jiným slovy, pokud dodrží celou pětiletou smlouvu, ročně by potřeboval vstřelit 33 branek na to, aby byl rekord v jeho rukách.

Výhodou pro něj je, že se počítá s kompletní sezonou. Ovečkin by logicky potřeboval odehrát co nejvíce zápasů. To se mu v uplynulém ročníku dvakrát nepovedlo – zaprvé byla sezona zkrácená, zadruhé zmeškal jedenáct zápasů. I tak ale stihl úctyhodných 24 branek.

„Byla to krátká sezona se zápasy naplácanými na sobě,“ postěžoval si. „Pak přišlo množství zranění, které byly způsobeny tím, že nebyl čas zahojit jakýkoliv menší šrám. Tělo nemělo čas na odpočinek. Doufám, že to letos bude mnohem lepší.“

Kromě toho čeká ruského ostrostřelce také olympiáda. Na ni se hokejisté z NHL představí po dlouhé době a nikdo nebude chtít chybět.

„Strašně se těším,“ rozzářil se. „Hrát na olympiádě, to je privilegium. Dost možná to bude moje poslední šance si na takové akci zahrát.“

