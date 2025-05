Holland v Los Angeles plánuje agresivní léto. A za rok McDavida?

Ken Holland je zpět v roli generálního manažera, tentokrát v Los Angeles. Po roce mimo klubové struktury se jedna z nejzkušenějších osobností ligového zákulisí vrací na scénu, a to ve velkém stylu. V rozhovoru pro The Athletic přiznal, že nástup do funkce v Kings je pro něj profesně i osobně ideální krok. „Je skvělé být zpátky. Jsem nadšený,“ uvedl Holland.

Ihned po nástupu se sešel s Robem Blakem, dosavadním GM, aby získal maximum informací o klubu a jeho fungování. „Dali jsme si večeři na dvě a půl hodiny. Rob byl neuvěřitelně vstřícný a otevřený,“ řekl Holland. Blake zůstává v organizaci a Holland zároveň potvrdil, že hodlá ponechat téměř celé stávající vedení, včetně Nelsona Emersona, Glena Murrayho a Marca Bergevina.

Bergevin, který byl dvakrát na pohovoru s Islanders kvůli jejich volné pozici GM, podle Hollandových slov zůstane v LA, pokud nezíská jinou nabídku. „Pokud má někdo šanci stát se GM nebo hlavním trenérem, nikdy mu nebudu bránit,“ vysvětlil. Pokud ale Bergevin v organizaci zůstane, bude pro Hollanda jedním z klíčových poradců. „Má za sebou zkušenosti z Montrealu, známe se z reprezentace Kanady, byl hráčem Red Wings, když jsem byl v Detroitu. Bude velmi důležitý.“

Během posledního roku obdržel Holland i jiné nabídky – některé týmy ho chtěly jako poradce. Vše ale nakonec podřídil rodinným prioritám. „Mluvili jsme s dalšími kluby, ale muselo to sedět i mojí ženě Cindi. Ona byla ta, kdo držel rodinu, když jsem byl neustále na cestách. Dohodli jsme se, že pokud se objeví šance, která bude dávat smysl oběma, vezmu ji. Kings byli přesně takovou šancí,“ řekl.

V Los Angeles přichází k týmu, který má stabilní základ, zkušené lídry i mladé talenty. Cílem je udělat další krok směrem k vyšším metám. „Je to dobrý tým. Jsou tu zkušení veteráni i mladí hráči, kteří rostou. L.A. je silná značka s bohatou historií. Doufám, že se mi podaří udělat pár správných rozhodnutí a přivést sem hráče, jak se nám to dařilo v Detroitu nebo Edmontonu,“ uvedl Holland.

Kings mají prostor pod platovým stropem a vlastník Philip Anschutz je podle Hollanda připraven jít až na jeho hranici. „Chci být agresivní,“ řekl. „Cílem je postavit konkurenceschopný tým, a ve správný čas udělat vše pro to, aby byl lepší a atraktivnější. Možná už během následujících šesti týdnů, možná v rámci přestupové uzávěrky nebo až příští léto.“

Holland podle dostupných informací nevylučuje ani účast Kings v boji o Mitche Marnera, pokud se útočník 1. července skutečně stane volným hráčem. A v případě, že by v příštím roce neprodloužil Connor McDavid v Edmontonu, nelze vyloučit ani zájem o největší hvězdu současné NHL. Jak dodává sám Holland: „Žádné jméno pro mě nebude příliš velké.“

