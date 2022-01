Hokejový Héraklés. Rekordman Kyrou porazil mráz a prorazil mezi hvězdy NHL

Rozhodnout ostře sledovaný mač v kruté zimě? Nejdrsnější, jakou dějiny NHL pamatují? To byl úkol hodný hokejového hrdiny. Šichta srovnatelná s tuctem misí pro bájného Hérakla. Hozenou rukavici zvedl Jordan Kyrou, třiadvacetiletý borec, jemuž v žilách koluje díl řecké krve. A podobně jako mýtická postava si splněním náročné výzvy zajistil nesmrtelnost. Alespoň v očích statistiků, vždyť jako první posbíral při Winter Classic čtyři body! Není divu, že Kyrou je Hráčem týdne.

Když Jordanis a Maria kdysi opouštěli rodné Řecko, těžko si dovedli představit, že příjmení Kyrou jednou bude znát snad každý hokejový fanoušek.

Odcházeli ze země proslulé sluncem, olivami a antickými památkami, kde na led narazíte leda ve sklence s ouzem. A hle, co jejich vnuk svede na bruslích! Za poslední dva mače stihl sedm bodů, včetně vítězné asistence a rozdílového gólu.

Svou bilanci z aktuální sezony si rychlonohý šikula vylepšil na 32 bodů (za 29 partií), krom tuctu branek už stihl 20 asistencí. Jeho dosavadní "osobáky" se otřásají v základech a to má ročník 2021/2022 ještě pěkně daleko do své poloviny.

Kyrou je v tuto chvíli druhým nejproduktivnějším hokejistou Blues, jen bod za Vladimirem Tarasenkem. Ostatně právě s ruským virtuózem mezi mantinely kouzlí, v lajně je coby centr doplňuje ještě Robert Thomas.

Na torontském rodákovi je znát, jak rok od roku herně roste. Nejprve exceloval v juniorské OHL. Pak si podmanil farmářskou AHL. A teď vzal útokem scénu nejblyštivější, přitom vrcholné představení si schoval pro tu nejpříhodnější příležitost.

"Na velkém jevišti všem ukázal, co umí. Je to talentovaný kluk, co má parádní střelu i techniku, a pod širým nebem to předvedl v plné kráse," smekl před ním Craig Berube, kouč Bluesmanů, po triumfu 6:4 nad Minnesotou.

V třeskutém mrazu Kyrou zářil jako slunce nad Egejským mořem. A vytvořil dva rekordy, co se nevlezou do škatulky hokejových kuriozit. Jsou významnější, mají váhu.

Je prvním čtyřbodovým plejerem v historii Winter Classic. Všechny body navrch zvládl za jedinou třetinu, což je pochopitelně také unikátní zápis. "Bylo ohromující sledovat, jak v tak těžkých podmínkách manévruje s pukem," vyzdvihl Ryan O'Reilly Kyrouovy jemné ruce.

Mnohým kotouče odskakovaly, pětatřicítka draftu 2016 si ale v drakonické zimě a na nekvalitním ledu poradila. "Věřil si, tvořil hru, jako by mu nepřízeň počasí a neposedné puky vůbec nevadily," dodal hvězdný spoluhráč nové komety NHL.

Sám geroj marně hledal slova. "Byl to neuvěřitelný zážitek. O tom, že si zahrajete Winter Classic, sníte odmala," vysoukal ze sebe. Wild popravil kvartetem bodů, o pár dní dříve sejmul edmontonské Olejáři třeme zářezy (včetně asistence u Tarasenkova "winneru").

Dobré injekce sebevědomí, stejně jako vyhlášení Hráčem týdne. Jen teď neusnout na vavřínech.

V St. Louis si každopádně musí mnout ruce, za 2,8 milionu dolarů ročně mají nového tahouna. Božsky nadaného. Bylo by stylové s ním vystoupat na hokejový Olymp. V roce 2019 Kyrou mistrovské jízdě jen přihlížel, tentokrát by pro něj jistě měl Berube zásadnější roli.

A možná další úkoly hodné Hérakla.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

