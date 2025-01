Hokejový dříč zářil v NHL! Shine ve 31 letech debutoval za Detroit

Dominik Shine už ani nevěřil, že by se to mohlo stát. Když se mu narodil syn, vážně přemýšlel o tom, že pověsí brusle na hřebík. Osm let v AHL, nekonečné cestování a minimum času s rodinou ho přiměly uvažovat, jestli má smysl dál pokračovat. Kariéru by měl i tak skvělou. Jenže pak si uvědomil, jak moc znamená pro jeho syna vidět tátu na ledě. Rozhodl se vydržet ještě jednu sezonu a dát tomu poslední šanci.

A v pondělí ráno se vše otočilo. Když v autě vezl svého malého Coopera na nákup bruslí, zazvonil mu telefon. Na druhém konci byl Shawn Horcoff, asistent generálního manažera Detroitu. "Potřebujeme tě."

Shine, rodák z Detroitu, který si odmalička hrál na to, že je hráčem Red Wings, se v tu chvíli opravdu stal jedním z nich. O pár hodin později už oblékl dres svého milovaného klubu a ve věku 31 let a 284 dní si odbyl premiéru v NHL při výhře 5:2 nad Los Angeles Kings. Stal se nejstarším debutantem Red Wings od roku 1977.

Cesta do NHL pro něj byla zatraceně dlouhá. Jako nedraftovaný hráč podepsal v roce 2017 smlouvu s farmářským týmem Grand Rapids Griffins. Odtamtud se do prvního týmu nikdy neprobojoval, i když v každém kempu bojoval na hraně sestavy. Až teď, díky shodě okolností – zranění J.T. Comphera a indispozici Vladimira Tarasenka – na něj konečně došlo.

Trenér Todd McLellan o něm ještě ráno vůbec netušil. Ale ve chvíli, kdy mu jeho asistenti o Shineovi řekli, měl jasno. "Říkali mi, že bude v pohodě a že si ho oblíbím. To mi stačilo," přiznal kouč. Shine dostal šanci na čtvrté lajně a během necelých deseti minut na ledě zvládl dva hity, dvakrát získat puk a jednou zblokovat střelu.

Pro organizaci byl Shine vždycky mnohem víc než jen další hráč v AHL. "Někdo musí být tím, kdo drží tým pohromadě, kdo vede, kdo se bije za ostatní. Dominik to dělal celou kariéru," řekl McLellan. "Možná se občas podíval do zrcadla a ptal se sám sebe, co tady ještě dělá. Ale vydržel. A dočkal se."

Red Wings otočili zápas poté, co prohrávali 0:2. Shineův dlouholetý spoluhráč z farmy Elmer Söderblom skóroval, další dvě branky přidal Marco Kasper a hvězda týmu Lucas Raymond nasbírala čtyři body. Ale po utkání byl v centru pozornosti právě Shine. Stál před novináři vedle Söderbloma a bylo jasné, jak moc jeho příběh rezonuje.

V Grand Rapids letos prožívá možná svou nejlepší sezonu – ve 40 zápasech už má na kontě 32 bodů. "Je to jeden z nejchytřejších hráčů, s jakými jsem kdy hrál. Vždycky udělá správné rozhodnutí," řekl Söderblom.

Jak dlouho jeho pohádka v NHL potrvá, není jasné. Možná jen pár dní. Ale ať už bude budoucnost jakákoli, tenhle večer už Shineovi nikdo nevezme. Když se ho ptali, jaké to bylo, odpověděl krátce a jasně: "Lepší, než jsem si kdy dokázal představit."

