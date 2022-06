Hokejovou krásu zvládlo Colorado. O Cup si zahraje poprvé od roku 2001!

Dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by se čtvrté utkání konferenčního finále mezi Edmontonem a Coloradem mohlo zařadit mezi nejhezčí duely letošního play-off.

Druhá polovina řádné hrací doby nabídla opravdový hokejový festival. Zvlášť třetí třetina si toto pojmenování zaslouží. Colorado dvakrát dotahovalo dvoubrankovou ztrátu, krátce před koncem šlo dokonce do vedení.

V 55. minutě jej z přesilovky rozveselil Mikko Rantanen. Pak ale do toho šlápli Connor McDavid s Leonem Draisaitlem, kteří připravili poměrně snadnou branku pro dorážejícího Zacka Kassiana.

Za stavu 5:5 v 57. minutě by si člověk pomyslel, že duel dojde poklidně do prodloužení. Jenže hokej na konci třetí periody z obou stran bavil dál. McDavid a Nathan MacKinnon se předháněli, kdo předvede hezčí akci.

Neutrální fanoušci museli být u vytržení. Naopak ti, kteří přáli jedné či druhé straně, zase na infarkt.

Nakonec bylo šťastnější Colorado. V 62. minutě vybojovalo vhazování v útočném pásmu. Helm přistrčil k modré čáře Makarovi, jehož ránu Artturi Lehkonen sklepl a následně dorazil do prázdné brány. V táboře Avalanche rázem propukla euforie. Takovou totiž tento celek zažívá poprvé od roku 2001, kdy vybojoval svůj druhý a zatím poslední Stanley Cup.

Největší radost měl Erik Johnson. Obránce, který s Lavinami prožil těžké i krásné chvíle, hraje za Avalanche od roku 2011. „Dlouho jsem čekal na takovou příležitost. Jsem šťastný, že si budu moct zahrát o pohár,“ hlásil čtyřiatřicetiletý matador bezprostředně po zápase.

Slavili samozřejmě i ostatní. Po třech prohrách v řadě ve druhých kolech přišla velká úleva. Colorado konečně potvrdilo i v play-off roli jednoho z velkých favoritů. Zvládlo to suverénně, poněvadž v letošní vyřazovací části zatím ztratilo jen dva duely. Nashville i Edmonton vyřadilo nejrychlejším možným způsobem.

„Nebude nic snadného pohár vyhrát. Bude to ještě velká bitva. Každý tým v play-off potkávají vzestupy, pády, zranění… Mužstva obvykle musí čelit nepřízním osudu. Do finále se však dostávají jen ti nejlepší,“ má jasno kouč Jared Bednar.

Přímou bitvu o Stanley Cup začne Colorado na domácím ledě, poněvadž v základní části skončilo z celé soutěže na druhé příčce. Vyzve Tampu nebo Rangers. V lepší výchozí pozici jsou zatím Jezdci, kteří vedou nad obhájcem 2:1 na zápasy.

Obrovský podíl na postupu Colorada má obránce Cale Makar. Už tak výbornou základní část ještě o stupeň posunul. Momentálně je pátým nejproduktivnějším hráčem celého play-off s bilancí pěti branek a sedmnácti asistencí. Svou nepostradatelnost pro tým potvrdil i ve čtvrtém utkání série s Edmontonem, nasbíral hned 5 kanadských bodů!

„Pro mě je nejpodstatnější, abychom každý zápas hráli to, co umíme. Teď už svou práci prostě musíme dotáhnout do konce,“ povídal po utkání, které si bude nejen on pamatovat velmi dlouho.

