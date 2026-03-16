Hokejové víkendy s Kometou: Zážitek, který malé hokejisty posouvá dál

28. dubna 0:01Komerční sdělení
Hokej není jen o gólech a výsledcích. Je hlavně o radosti z pohybu, zážitcích, kamarádství a inspiraci. Právě to všechno spojují Hokejové víkendy s Kometou – jedinečná akce, která dává malým hokejistům možnost zdokonalit se v herních činnostech a zároveň zažít hokej trochu jinak. V roce 2026 napíšou Hokejové víkendy s Kometou už své šestnácté pokračování. Letošní ročník je určený hráčkám a hráčům narozeným v letech 2012 – 2020.
Pro malé hokejisty je obrovskou motivací být v prostředí, kde se pohybují profesionálové. Vidět hráče Komety, trenéry a celý klubový svět zblízka pomáhá dětem pochopit, že sny o velkém hokeji nejsou nedosažitelné. Hokejové víkendy jim ukazují, kam se mohou jednou dostat – pokud budou mít chuť, píli a radost ze hry.
Na Hokejových víkendech s Kometu se děti zdokonalují jak na ledě, tak mimo nej. Tréninky na ledě brněnského Sportcentra Lužánky jsou vedeny hravou formou, která malé hráčky a hráče baví a přirozeně rozvíjí jejich dovednosti. Díky tomu si děti odvážejí nejen nové zkušenosti, ale hlavně chuť pokračovat a zlepšovat se.
Během víkendů děti pracují na bruslení, práci s pukem i týmové spolupráci. Stejně důležité jsou ale i hodnoty mimo led – respekt, fair play a vzájemná podpora. Setkání s vrstevníky z jiných klubů pomáhá dětem navazovat nová přátelství a učí je fungovat v kolektivu.
Pro mnoho dětí je Hokejový víkend s Kometou jedním z těch momentů, na které se dlouho vzpomíná. Kompletní informace se dozvíte na webu Komety.