Hokej, pivo, vědomosti: Pojďte se s Oceláři podívat na jejich hospodský kvíz

Každé první úterý v měsíci vyrážejí fanoušci v Třinci za hokejem, i když se zrovna žádný nehraje. Komunita několika desítek z nich se obléká do klubového oblečení a vyráží na jedno. Zvou Oceláři. Ale jen ty nejlepší! Úřadující hokejoví šampioni komunitu těch nejvěrnějších budují také hravou formou oblíbeného Pub Quizu. Rivalita mezi týmy roste, zálusk na vítězství si pravidelně dělá i klubové vedení. Troufnete si zasoutěžit s nimi?

První listopadový týden, první reprezentační přestávka.

Všichni extraligoví hokejisté natěšeně vítají týden volna. Zasloužený oddych, který jim v nabitém programu nejvyšší české soutěže plném zdlouhavého cestování trenéři na pár dní dopřejí.

Po sérii čtyř zápasů v šesti dnech, které mají týmy právě za sebou, by si jeden klidně řekl, že pauzu uvítají i samotní fanoušci. V Třinci je to trošku jinak, v centru města před oblíbenou hospodou už postává řada z nich a spřádá plány, jak tenhle večer proměnit ve velké vítězství.

Až v 17:30 padne úvodní buly formou zahřívací otázky, na další taktizování už nebude čas.

Ostatně na konci tohoto článku si sami na ukázkových otázkách můžete vyzkoušet, jak úspěšní byste byli.

Měsíc co měsíc se takhle v Třinci v Radegastovně Pod Padákem scházejí hokejoví nadšenci, kteří do hospody vyrážejí s poznámkovým blokem, hromadou propisek a po hodinách příprav při pročítání klubových kronik. Oceláři totiž pro své fanoušky pravidelně pořádají hospodský kvíz: Celosvětově oblíbenou hru, která je v Třinci pochopitelně hlavně o… hokeji!

„Od prvního kvízu se už vytvořila zdravá rivalita mezi jednotlivými týmy, soutěžení má větší náboj. Zároveň při každém kvízu vznikne spousta zábavných momentů a třeba v návaznosti na otázky z historie může člověk s kamarády zavzpomínat na „staré dobré časy,“ říká Ondřej Zoubek, sportovní novinář žijící v Třinci, který zatím kvíz nevynechal ani jeden a jeho mužstvo pravidelně patří mezi nejlepší.

Autor: hcocelari.cz

Oceláři začali s hospodskými kvízy během minulého play off, nejprve fanoušci ve vědomostní hře soutěžili před každou sérií. Od nové sezony se v Třinci potkávají jednou za měsíc. Hospoda je pravidelně plná. Mezi soutěžícími najdete kromě fanoušků taky rolbaře, sponzory, novináře, klubový management a občas dokonce i hokejisty. Během minulé sezony poskládali vlastní tým třeba čeští reprezentanti a odchovanci Třince Michal a Ondřej Kovařčíkové.

„Ocelářský kvíz po fanoušky je skvělá akce. Byl jsem tam minulý rok před semifinále Ocelářů s Pardubicemi. Myslel jsem si, že o třineckém hokeji něco vím, ale byl jsem rychle vyvedený z omylu,“ usmívá se právě starší z bratrů Ondřej Kovařčík. „Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací o třineckém hokeji v příjemně uvolněné atmosféře. Byla to opravdu zábava! Pokud budu mít čas, tak se někdy rád zúčastním znovu,“ hlásí Kovařčík.

„Hledali jsme způsob, jak spojit fanoušky a bavit je i mimo arénu. Sám mám hospodské kvízy moc rád a vytvářet takové v Třinci se vyloženě nabízelo. Dres Ocelářů za takřka třicet let v extralize oblékalo několik stovek hokejistů, každý má svůj příběh i pevné místo v historii. Klub zároveň drží celou řadu rekordů, ať už týmových nebo individuálních a tohle je fajn způsob, jak si je připomínat,“ říká autor ocelářských kvízů a bývalý novinář Adam Sušovský, který v klubu od léta 2020 pracuje. Spolu s ním se na vytváření kvízů podílí také klubový statistik Michal Samiec, který společně s kolegou Janem Jurášem pro Oceláře vytvořil na české poměry naprosto unikátní internetovou aplikaci, díky které má Třinec pod kontrolou všechny rekordy a milníky. Podívat se na ni mimochodem můžete ZDE.

Ale pojďme zpátky do Radegastovny, zhruba padesátka hostů rozložena do sedmi týmů už totiž netrpělivě vyhlíží začátek.

Také tentokrát je pro ně připravena série čtyřiceti otázek rozložená do pěti různých okruhů. Také tentokrát je některá témata překvapí. Hned po reprezentační přestávce totiž Oceláře čeká osmifinále hokejové Ligy mistrů, ve které narazí na přední švédský celek, AIK Skelleftea. A tak bude jeden z okruhů zaměřen přímo na město a hokejový tým ze severu Švédska.

Autor: hcocelari.cz

Už zahřívací otázka dostane hospodu do varu. Které město je větší, Třinec nebo Skelleftea? V hospodě to jen zahučí, tipovat se nemusí vyplatit. Za špatnou odpověď přichází trest v podobě minusového bodu, který na konci může chybět. A chytáků je připraveno víc.

„Skelleftea leží na severu Švédska, patří mezi nejsevernější hokejová města v Evropě. Severněji se nejvyšší soutěže na kontinentě hrají jen ve dvou dalších městech. Jedno je z Finska, druhé ze Švédska. Zvládnete je vyjmenovat?“ zní další dotaz.

„Máme kvízy rádi a tenhle je unikátní tím, že je jen o hokeji. Hrajeme tady každý měsíc, soutěžíme o útratu a zároveň sbíráme body do průběžného pořadí, které bude vyhodnoceno na konci sezony. Ve výsledku je to ale stejně hlavně o tom, že se na dvě-tři hodiny ponoříme do třineckého hokeje, dobře se bavíme a můžeme se osobně potkat s bývalými hráči nebo vedením našeho klubu,“ usmívá se fanoušek Ondřej Oborný, který je v rohu pod televizí kapitánem mezinárodního týmu.

U stolu spolu s ním totiž sedí také fanoušci z Polska. Kdyby přišel na řadu okruh o cizincích v Třinci jako minule, byli by ve výhodě. To ale tentokrát není tenhle případ. Oborného tým do posledního kola bojoval o bednu, hokejové PuckDocku jako poslední téma mu ale zlomilo vaz. Tentokrát je z toho jen páté místo, díky mohutnému finiši vítězí vůbec poprvé klubové vedení.

Zkuste si třinecký vědomostní kvíz:

1. Oceláři drží jeden nevšední rekord: Nejkratší čas, který od sebe dělí dva vstřelené góly v jednom oslabení. Víte, během kolika vteřin zvládli Třinečtí v extralize skórovat dvakrát při přesilovce soupeře?

2. Poznáte třineckého brankáře na obrázku (níže)?

3. Víte, jak se jmenoval první brankář, který v Třinci vychytal extraligovou nulu?

4. Ještě jedna brankářská: Víte, který brankář s úspěšností zákroků 92,63% vévodí historickým statistikám třineckých gólmanů?

5. Hokejové Puck Docku: Na kolik si vzpomenete hráčů, kteří v extralize oblékali dres Třince, Sparty a Pardubic? Napovíme, že byli tři.

6. Ľubomír Sekeráš a Petr Jančařík jsou jediní dva obránci, kteří za Oceláře dokázali v zápase nastřílet hattrick. Oběma se to povedlo do sítě stejného soupeře. Víte, kterého?

7. V celé historii Ocelářů v nejvyšší české soutěže existují jen tři týmy, se kterými Oceláři nemají kladnou bilanci vzájemných zápasů. Víte, které to jsou?

8. Třincem prošla také celá řada hokejistů draftovaných do NHL. Víte, který extřinecký hráč byl draftován na nejvyšší pozici?

9. Dokážete vyjmenovat křestní jména všech Růžičků, kteří hráli za Třinec?

10. „První titul je jako první sex. Naučíte se co a jak je potřeba a příště už to víte.“ Víte, který třinecký hokejista je autorem legendárního novinového výroku?

Správné odpovědi:

1. 13 vteřin, 19. ledna 2014 při vítězství 6:2 v Liberci, trefili se Daniel Rákos a Martin Růžička

2. Martin Vojtek

3. Josef Lucák

4. Martin Vojtek

5. Daniel Voženílek, Jiří Hunkes, Stanislav Hudec

6. Karlovy Vary

7. České Budějovice, Zlín, Znojmo

8. Radek Faksa

9. Martin a Marek (Růžičkové), Štefan (Ružička)

10. Martin Růžička, 6x mistr extraligy

