Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Program, skupiny i nominace. Návrat hvězd z NHL

9. února 16:02Adam Bagar
Vrcholem letošní sezony jsou Zimní olympijské hry v Itálii, na nichž si zahrají i čeští hokejisté. Mužský turnaj se bude v Miláně konat od 11. do 22. února.
Po dlouhých dvanácti letech se na turnaji pod pěti kruhy představí hráči z nejlepší hokejové ligy světa NHL, naposledy se tak stalo na olympiádě v Soči v roce 2014.
Zlato z Pekingu obhajují Finové, kteří ve finále porazili Rusy hrající pod neutrální vlajkou (v Itálii se sborná nepředstaví). Překvapivý bronz tehdy na úkor Švédů získali Slováci, Češi si nezahráli ani čtvrtfinále a skončili až na devátém místě.
Čechy čeká hned na úvod těžká šichta, ve čtvrtek 12. února vstoupí do turnaje soubojem s Kanadou. „Považuji ji za favorita celého turnaje. I přesto ale chceme bodovat a prezentovat se dobrou hrou,“ uvedl hlavní trenér Radim Rulík.
Hned v pátek pak jeho svěřenci poměří síly s Francií a skupinu zakončí po dni volna proti Švýcarsku. „Pokud si ve skupině chceme zajistit dobré umístění, musíme zápas s Francií zvládnout. A potom Švýcaři, to je nesmírně silný tým, pravidelně hrají závěrečné fáze MS. Bude to hodně vyrovnané a budou rozhodovat maličkosti,“ dodal k losu Rulík.
12.02. 16:40 Česko – Kanada
13.02. 16:40 Francie – Česko
15.02. 12:10 Švýcarsko – Česko
Dvanáctka celků je rozdělena do tří čtyřčlenných skupin, v nichž se každý utká s každým. Vítězové všech skupin a nejlepší tým z druhého místa si zajistí přímý postup do čtvrtfinále. Zbylou osmičku čeká předkolo play off, které je na programu 17. února. Čtvrtfinále se hrají už den nato, semifinále po dvou dnech volna a finální boje o medaile o víkendu.
Skupina A:
Kanada, Švýcarsko, Česko, Francie
Skupina B:
Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
Skupina C:
USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko
Mužský turnaj vypukne ve středu 11. února soubojem Slovenska s Finskem, základní fáze bude dohrána v neděli. Už v úterý 17. února odstartují osmifinálové boje a nový olympijský vítěz bude v Miláně známý v neděli 22. února odpoledne. Hrát se bude v Santa Giulia Ice Hockey Areně a Milano Rho Ice Hockey Areně.
Středa 11. února:
16:40 Slovensko – Finsko (sk. B, Santa Giulia)
21:10 Švédsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
Čtvrtek 12. února:
12:10 Švýcarsko – Francie (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Česko – Kanada (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Lotyšsko – USA (sk. C, Santa Giulia)
21:10 Německo – Dánsko (sk. C, Milano Rho)
Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
Radim Rulík ukázal na 25 hráčů – tři brankáře, osm obránců a 14 útočníků. Hned 19 z nich bylo u rok a půl zlatého úspěchu z Prahy, téměř polovina vyvolených působí v NHL, šestice v probíhající sezoně objíždí extraligové stadiony.
„Bude to těžší, neboť turnaj bude výrazně kvalitnější, ale chtěli bychom navázat na Prahu,“ prohlásil odhodlaně šéf české střídačky.
Brankáři (3):
Lukáš Dostál (Anaheim, NHL), Daniel Vladař (Philadelphia, NHL), Karel Vejmelka (Utah, NHL).
Obránci (8):
Radko Gudas (Anaheim, NHL), Tomáš Kundrátek (Třinec), Michal Kempný (Brynäs, Švédsko), Jan Rutta (Geneve-Servette, Švýcarsko), David Špaček (Iowa, AHL), Filip Hronek (Vancouver, NHL), Jiří Ticháček (Kärpät, Finsko), Radim Šimek (Liberec).
Útočníci (14):
David Pastrňák (Boston, NHL), Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Martin Nečas (Colorado, NHL), Dominik Kubalík (Zug, Švýcarsko), Jakub Flek (Brno), Ondřej Palát (New Jersey, NHL), Tomáš Hertl (Las Vegas, NHL), David Kämpf (Vancouver, NHL), Ondřej Kaše (Litvínov), Radek Faksa (Dallas, NHL), David Tomášek (Färjestad, Švédsko), Matěj Stránský (Davos, Švýcarsko), Filip Chlapík (Sparta Praha).
Realizační tým:
Generální manažer: Jiří Šlégr
Manažer: Milan Hnilička
Hlavní trenér: Radim Rulík
Asistenti trenéra: Marek Židlický, Jiří Kalous a Tomáš Plekanec
Trenér brankářů: Ondřej Pavelec
Scouting trenér: Patrik Augusta
Analytik: Jan Morkes
Kondiční trenér: Michal Hamršmíd
Videotrenéři: Denis Havel a Jakub Zelenka
Lékaři: Antonín Chochola a Tomáš Vyskočil
Fyzioterapeuti: Radovan Sakaláš a Pavel Kolář
Kustodi: Petr Šulan, Zdeněk Šmíd a Oldřich Kopecký
Media manažer: Michael Schuster
