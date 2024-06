Hodnocení brankářů finále NHL: kanadské mládí versus ruská zkušenost

Události minulé finálové noci si vynutily další zápas, a tak po výhře Oilers rozhodne boj o Stanley Cup utkání číslo sedm. Kromě bodové přehlídky Tkachuka a McDavida rozhodují tyto velké zápasy také ochránci svatyň. Tato pozice je v obou mužstvech pevně daná, na jedné straně mladý kanaďan Stuart Skinner, pro kterého se jedná o první velké play-off, na straně druhé vítěz dvou Vezina Trophy, dlouholetá stálice Columbusu a Floridy, Sergej Bobrovskij.

Krok po kroku finálem

První zápas

V úvodní finálové bitvě o nejslavnější hokejový pohár přehráli Panteři svého soka z Edmontonu poměrem 3:0. Z tohoto zápasu vyšel lépe brankář Floridy Sergej Bobrovskij, který z 32 střel nepustil za své záda ani jeden puk, a tak si vysloužil první a zároveň prozatím jedinou nulu finále. Na straně druhé, v brance Olejářů, Stuart Skinner pustil ze 17 pokusů za své záda dva puky, čímž si vysloužil úspěšnost zákroků 88,24 %. Poslední gól pak dala Florida do prázdné klece.

Druhý zápas

Druhý zápas přinesl o něco zajímavější podívanou, tedy alespoň co se do počtu branek a trestů týče. Florida znovu zvítězila, tentokrát 4:1. Bobrovskij inkasoval v této sérii první branku a po 19 střelách se dostal na 94,74 % úspěšnost zákroků. Na druhé straně po 28 pokusech a 25 zákrocích, udržel úspěšnost 89,29 % brankář Skinner. Poslední branka padla opět do odkryté branky.

Třetí zápas

Třetí zápas, tentokrát na půdě Oilers, nabídl nejtěsnější výsledek, kdy znovu kralovala Florida a zvítězila 4:3. Oilers ze svých hokejek vyprodukovali 35 střel a brankář Bobrovskij po třech neúspěšných zákrocích odnášel do šaten úspěšnost 91,43 %. I jeho výkon byl v tomto zápase velmi klíčový. Na druhé straně i po třetí smolnější Skinner.pustil za své záda 4 puky a měl 82,61 %.

Čtvrtý zápas

Zápas číslo čtyři - první výhra Oilers a rovnou ve velkém stylu. Svého soupeře rozstříleli 8:1 a poprvé v sérii vyhnali Bobrovského z branky, který v 25. minutě předal své místo Stolarzovi. Do té doby však stihl pustit 5 branek a na střídačku usedal s nelichotivými 68,8 %. Skinnerovi se v sérii poprvé více dařilo a z 33 pokusů obdržel pouze jeden gól a poprvé dostal své zákroky nad 90 % a to konkrétně na 96,97 %.

Pátý zápas

Mentalita Oilers byla udržena i do dalšího zápasu a podruhé za sebou zvítězila, když snížení série zařídila výhra 5:3 z venkovního prostředí. Florida sice dokázala přestřílet Oilers, ale ani to nestačilo na rozhodnutí. Hráčům Oilers "tam" padlo, na co šáhli a po 23 pokusech a jedné brance do prázdné znovu rozesmutnili Bobrovského, který po druhé za sebou skončil s menší úspěšností, než bylo zvykem a příslušelo mu 82,61 %. Skinner opět dokázal udržet Floridu na uzdě a po 32 střelách a 3 obdržených brankách odnášel do kabiny kromě výhry i úspěšnost 90,63 %.

Šestý zápas

Poslední zápas hrající se dnes v noci nabídl něco, co NHL už 79 let nezažila, srovnání finálové série na 3:3. Oilers doma vyhráli jednoznačně 5:1 a série se bude naposledy stěhovat na Floridu, kde se rozhodne, kdo slavný Stanleyův pohár pozvedne nad hlavu. Tento zápas opět patřil Skinnerovi, Oilers opět čelili více střelám, ale i tak dokázali zvítězit o čtyři branky. Skinner tento zápas udržel 95,24 % a i svým výkonem si vynutil zápas číslo 7. Bobrovskij navázal na nízkoprocentní zápasy a s 84,21 % se bude soustředit na poslední zápas doma na Floridě.

Cesta brankářů až k branám letošního finále

Stuart Skinner

Pro Skinnera se jedná o první finále v jeho životě, zároveň i o jeho první důležitější play-off, navíc v brance Oilers dostává více prostoru teprve druhou sezónu. Pro tohoto pětadvacetiletého Kanaďana je finále o to speciálnější, protože se narodil přímo v Edmontonu a celý život zde nejen hokejově vyrůstal a teď to chce svému mateřskému městu i s úroky vrátit.

V tomto play-off prozatím chytal ve 22 zápasech a s celkovou úspěšností 90,07 % a 2,46 obdržených branek na utkání předčil svá očekávání. Celkové statistiky v play-off nejsou navýšeny o žádné větší čísla, kdy v loňském roce, tedy prvním roce, kdy do play-off NHL naskočil, zaznamenal 12 zápasů, dohromady i s letoškem, celkem 34 zápasů s 89,4 % úspěšností.

Poslední 3 zápasy se mu ale velmi daří, svůj tým poprvé ve své NHL kariéře drží a dokázal ho dostat i z té pomyslné propasti. Oilers čekají na svůj 6. Stanley Cup od roku 1990 a tak bude zajímavé sledovat, jestli 78. volba roku 2017 dokáže ve svém rodném městě vychytat i rozhodující sedmý zápas a dotlačit Olejáře k vysněné trofeji.

Sergej Bobrovskij

Pro Bobrovského se jedná o druhé finále v životě. První odehrál v minulém ročníku, kde Panthers nestačili na Golden Knights. Pětatřicetiletý rodák z Novokuzněcku, vítěz dvou Vezina Trophy a brankář, který odchytal přes 700 zápasů v NHL, na svůj první Stanley Cup tak stále čeká.

Dlouholetá stálice Columbusu a od roku 2019 stálice Floridy odchytala v play-off již neuvěřitelných 93 zápasů, z nichž si odnesla 90,5 %. V letošní vyřazovací části je to pak 23 zápasů a 90,34 %, dá se tedy říct, že i letos se drží svého standartu.

Zajímavá pak začíná být statistika očekávaných branek, kdy Bobrovskij dokázal vytěsnit o 7 branek navíc než mu bylo předurčeno, a i díky tomu pomohl v prvním zápase série ke své 44. nule v NHL kariéře.

Florida Stanley Cup nikdy nevyhrála, z poměrně pohodlného vedení dopustila srovnání na 3:3 a rozhodně by nerada prohrála třetí finálovou sérii ve své historii. Pomůže ji jeden z nejlepších brankářů NHL k zisku první trofeje?

