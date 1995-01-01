Hodně věcí se po podpisu nové smlouvy zjednodušilo, říká Fehérváry

17. listopadu 4:34Jan Šlapáček
Na začátku července podepsal Martin Fehérváry životní kontrakt s Washingtonem, který mu dává absolutní klid na to, aby se mohl soustředit pouze na hokej. Co říká na vyrovnanost soutěže a jak hodnotí výkony svého týmu v úvodu aktuální sezóny?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.