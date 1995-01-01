NHL.cz na Facebooku

Hodně věcí se po podpisu nové smlouvy zjednodušilo, říká Fehérváry

17. listopadu 4:34

Jan Šlapáček

Na začátku července podepsal Martin Fehérváry životní kontrakt s Washingtonem, který mu dává absolutní klid na to, aby se mohl soustředit pouze na hokej. Co říká na vyrovnanost soutěže a jak hodnotí výkony svého týmu v úvodu aktuální sezóny?

