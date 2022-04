Hodil bych sám sebe do koše! Dickinson z Vancouveru se trápí, ale věří v play off

A pak že nové koště dobře mete. Jason Dickinson přicházel před sezonou do Vancouveru jako nadstandardní centr pro třetí či čtvrtou formaci, měl dodat potřebnou jistotu. Jenže výkony, které podává, nesplňují prvotní očekávání. Šestadvacetiletý útočník si to velmi dobře uvědomuje, nicméně doufá, že svůj neúspěch by mohl vyžehlit v play off. Pokud se do něj Canucks vůbec kvalifikují.

Následující noc bude pro Dickinsona hodně speciální. Do Kanady přicházel z Dallasu a právě s ním změří Canucks síly. Jejich teoretická šance na play off ještě nepohasla, ale v případě porážky by se postupový scénář stal v podstatě nereálným.

Chci do play off

Poslední divokou kartu v současnosti třímají Kings, na které Vancouver ztrácí šest bodů. Šestý Dallas je na 91 bodech a rovněž postrádá jistotu vyřazovacích bojů. Zatímco Východní konference už zná všechny účastníky play off, na Západě o čtyři volné lístky usiluje sedm zájemců.

„Jediným důvodem, proč momentálně nastupuji, je vidina účasti v play off. Chci tam být za každou cenu. Pořád máme šanci. Všichni teď odpadávají jako mouchy,“ burcuje Dickinson skrze stanici Sportsnet.

Sám se potřebuje vzpamatovat. V srpnu podepsal tříletý kontrakt na 2,65 milionu ročně, ale zatím se Canucks nikterak neodvděčil. V 55 zápasech dosáhl na bilanci čtyř gólů a čtyř asistencí. Vidět je minimálně.

„Z osobního hlediska jsem prožil sezonu, kterou bych raději hodil do koše. Chci na ni opravdu rychle zapomenout. Nehrál jsem zdaleka tak, jak bych si představoval,“ lamentuje hráč z prvního kola draftu 2013. „Letos u mě velkou roli sehrála psychika. Měl jsem sám od sebe velká očekávání, utápěl jsem se ve vlastní hlavě a nebyl jsem stoprocentně soustředěný na svůj výkon.“

Bojoval s psychickými problémy

I když měl někdejší vítěz mistrovství světa do 18 let slušný potenciál už v útlém věku, jeho ofenzivní schopnosti nikdy nepatřily k nejlepším. Trenéři si ho cení pro velkou univerzálnost a snahu. Může naskočit v kterékoliv formaci. Bruslí, napadá, dře.

Jenže v této sezoně to bylo málo. Dickinsona srazilo i zranění v dolní části těla, kdy vynechal 16 utkání.

„Bylo to pro mě náročné období, a to jak psychicky, tak fyzicky. Hodně jsem o sobě začal pochybovat. Ptal jsem se sám sebe, proč na ledě nefunguju tak jako dřív,“ přiznává šampion OHL.

Nyní si Dickinson stanovil jasný cíl. Pokud Vancouveru pronikne do play off, nespláchne to sice Kanaďanovy dosavadní nezdary, ale bude se na ně zapomínat mnohem snáz. Tříletou smlouvu nabídlo Dickinsonovi předchozí vedení a trpělivost nového generálního manažera Patrika Allvina může brzy vyprchat.

Snaží se, ale ta čísla…

Spokojení nejsou pochopitelně ani trenéři. Dickinson se propadnul do čtvrté formace. Využít by mohl absence Brocka Boesera i Boa Horvata, o víkendu ostatně trénoval po boku Eliase Petterssona.

„Jason se hrozně moc snaží. Když se zranil, dělal vše pro to, aby byl rychle zpět. Je chytrým hráčem, ale jeho čísla nejsou taková, aby se nám mohla líbit,“ uvádí hlavní kouč Bruce Boudreau na adresu svého svěřence.

Ten bude skládat reparát v posledních sedmi mačích základní části.

