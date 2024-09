Hnuly se ledy? Raymond chce s Detroitem dlouhodobou smlouvu

Generální manažer Detroitu Steve Yzerman už v létě říkal, že dohody s Lucasem Raymondem a Moritzem Seiderem jsou naprostou prioritou. Oba mladíci jsou ale bez smlouvy, nicméně u prvně jmenovaného se dle všeho hnuly ledy dobrým směrem.

„Detroit Red Wings dobře pokračují v jednání o smlouvě s Raymondem, který je chráněným volným hráčem, ale stále je na čem pracovat,“ píše novinář David Pagnotta.

Ten informoval, že se Detroit a Raymondův tým soustředí na dlouhodobou smlouvu namísto krátkodobé překlenovací dohody, jednání však prý stále probíhají.

„Ještě nejsou u konce, ale hodně spolu mluví a snaží se to dotáhnout do konce,“ řekl Pagnotta. „Stále se soustředí na dlouhodobou dohodu a jednání nabrala na obrátkách, ale práce pokračují.“

Jednání o smlouvách nabrala v posledních zhruba 10 dnech na obrátkách, přičemž do zahájení tréninkových kempů v celé NHL zbývají necelé dva týdny, takže je ještě čas na doladění smluv, než se hráči dostaví do svých klubů.

Jednání probíhají také s jejich dalšími dvěma chráněnými volnými hráči, Moritzem Seiderem a Jonatanem Berggrenem.

Podle serveru PuckPedia má GM Red Wings Steve Yzerman v současné době k dispozici něco málo přes 17,648 milionu dolarů pod platovým stropem, s nimiž může v této sezoně počítat.

Očekává se, že Berggren, který se tento týden vrátil do Detroitu, bude mít do začátku kempu vyřešenou svou další smlouvu, ačkoli do jeho příštího kontraktu budou promítnuty dohody s Raymondem i Seiderem a jejich dopady na platový strop.

Dvaadvacetiletý Raymond si v minulé sezoně, která byla posledním rokem jeho tříleté vstupní smlouvy, připsal v 82 zápasech v dresu Red Wings 31 gólů a 41 asistencí, což mu vyneslo 72 bodů.

„Rozhovory mají pokračovat tento týden a dále s cílem uzavřít dlouhodobou smlouvu do začátku kempu,“ zakončil Pagnotta.

