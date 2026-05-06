Hledání v Torontu spěje do finále. Čekali Leafs celou dobu na Tortorellu?

17. června 15:00David Zlomek
Generální manažer Toronta Maple Leafs John Chayka oznámil, že hledání nového hlavního trenéra se nachází ve své závěrečné fázi. Podle jeho slov by k oficiálnímu jmenování mělo dojít v průběhu několika příštích dnů. Dojde na překvapivé jméno?
Klub po zpackané sezóně provádí velmi důkladné výběrové řízení. Vedení, ve kterém vedle Chayky působí jako hlavní exekutivní poradce klubová legenda Mats Sundin, propustilo minulý měsíc dosavadního kouče Craiga Berubeho a od té doby mapuje trh. Původní seznam dvaceti kandidátů se postupně zúžil. „Zatím to byl opravdu velmi důkladný proces a dali jsme si na něm záležet. V poslední době jsme absolvovali několik osobních schůzek a už se blížíme k samotnému rozhodnutí,“ potvrdil Chayka.
Mezi zvažovanými jmény se objevili jak zkušení stratégové typu Patricka Roye či Petera Laviolettea, který však minulý týden podepsal smlouvu s Los Angeles Kings, tak i méně prověřené tváře, jako je Joe Pavelski. Celá situace na trhu se ale dramaticky změnila poté, co Vegas Golden Knights oznámili, že se na jejich lavičku nevrátí John Tortorella.
V zámoří se okamžitě začalo spekulovat, zda Maple Leafs s finálním rozhodnutím neotáleli právě proto, aby počkali na Tortorellovo uvolnění. Ostřílený kouč má ve Vegas platný kontrakt do 30. června a původně zde měl fungovat jen jako krátkodobý záskok, což se také naplnilo. Klub oznámil, že s Tortorellou nepočítá.
Možnost, že by zamířil právě do Toronta, potvrdil v podcastu 32 Thoughts také insider Elliotte Friedman. Tortorella má podle dostupných informací velkou touhu pokračovat v trenérské kariéře a víceletá nabídka od organizace formátu Maple Leafs je pro něj variantou, kterou by vážně zvážil.
Tato volba navíc přesně zapadá do interní teorie, podle níž Toronto hledá mimořádně zkušeného muže, který by vyvážil relativní nezkušenost v samotném klubovém managementu. Zatímco John Chayka už roli generálního manažera v NHL v minulosti vykonával, Mats Sundin dosud v žádné podobné exekutivní funkci nepůsobil. Organizace proto údajně požaduje trenéra, který má ligu dokonale přečtenou, dokáže fungovat samostatně bez neustálého dohledu dospělých a bude schopen poskytovat vedení relevantní zpětnou vazbu.