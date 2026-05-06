Hledá se šéf! Toronto kontaktovalo nejžádanějšího trenéra mimo NHL

19. května 13:00David Zlomek
Vedení Toronta Maple Leafs rozjíždí po katastrofální sezoně, která skončila až 28. místem v tabulce a vyhazovem Craiga Berubeho, rozsáhlé pátrání po novém hlavním trenérovi. Nově složený management v čele s generálním manažerem Johnem Chaykou a klubovou legendou Matsem Sundinem dal najevo, že nechce žádná dočasná řešení.
Prvním obrovským jménem na jejich seznamu je podle insidera Elliotta Friedmana teprve šestatřicetiletý David Carle, současný kouč University of Denver a momentálně vůbec nejžádanější trenérský artikl mimo struktury NHL.
Friedman ve svém podcastu 32 Thoughts potvrdil, že mezi oběma stranami již proběhl úvodní kontakt, zároveň však tlumí předčasný optimismus fanoušků. „Slyšel jsem, že šlo čistě o úvodní konverzaci s cílem zjistit jeho zájem. Myslím, že spolu budou mluvit znovu, ale varoval bych před závěrem, že je Carle hned hlavním favoritem. Toronto nechce nic uspěchat,“ uvedl renomovaný novinář.
Carle má sice nízký věk, ale jeho hokejový životopis je už teď dechberoucí. Denver dovedl ke třem národním titulům NCAA (2022, 2024, 2026) a s juniorskou reprezentací USA vybojoval dvě zlaté medaile na mistrovství světa dvacetiletých.
Pro Toronto by dle fanoušků byl Carle ideální volbou pro další roky. Dokázal by prý ukočírovat současné superhvězdy jako Austona Matthewse s Williamem Nylanderem, a zároveň skvěle zapracovat nastupující mladou vlnu v čele s Matthewem Kniesem, Eastonem Cowanem a budoucí draftovou jedničkou.
Získat ho do Kanady ale bude extrémně drahé a složité. Carle má v Denveru královský plat, obrovské zázemí, mladou rodinu a v podstatě doživotní jistotu práce. V minulosti už údajně odmítl štědrou nabídku od Chicaga Blackhawks a spekuluje se, že od případného zaměstnavatele v NHL bude kromě astronomické sumy požadovat i jisté slovo při skládání kádru, což by mohlo narazit u ambiciózního manažera Chayky.
Maple Leafs nicméně hodlají oslovit široký okruh kandidátů, mezi nimiž figurují i jména jako Jay Woodcroft nebo Manny Malhotra.