Hledá se nové působiště. Merzlikins potvrdil spekulace o možné výměně

Devětadvacetiletý brankář Elvis Merzlikins, jenž celou kariéru v NHL strávil v Columbusu, pro deník The Athletic potvrdil, že se začíná jednat o jeho výměně. Důvodem má být fakt, že pomalu ztrácí pozici jedničky, s čímž není spokojený.

Elvis Merzlikins je v trochu paradoxní situaci. Do sezony vstupoval jako jasná jednička a má nejlepší statistiky z brankářů Columbusu. Ve 23 zápasech zaznamenal průměr 3,25 branek na utkání a úspěšnost zákroků 90,7 %. Spencer Martin a Daniil Tarasov mají sice horší statistiky, ale paradoxně právě oni odchytali všechny lednové zápasy.

Merzlikins se naposledy na ledě představil 29. prosince. Po dvou inkasovaných gólech proti Torontu byl na začátku druhé třetiny vystřídán a od dalších zápasů byl jednou na střídačce a čtyřikrát pouze na tribuně. Zraněný nebyl, přednost zkrátka dostali jiní. A lotyšský brankář se jal svou situaci řešit.

„Columbus, stejně jako celý tým, miluji. Vlastně jsem tady herně vyrostl. Ale nejsem záložní brankář,“ svěřil se Merzlikins pro The Athletic. Připomněl to, že byl v roce 2014 draftován Columbusem ve třetím kole, načež od roku 2019 začal za Blue Jackets pravidelně chytat.

I přes svou náklonnost k organizaci si však je vědom, že vedení týmu mu jako jedničce přestává věřit. Už v prosinci chytal poměrně málo a v lednu se do branky ještě nepostavil. Důvodem jsou neuspokojivé výkony, které s ohledem na svůj vysoký plat odvádí. Situace dospěla dokonce až tak daleko, že se obě strany dohodly, že bude nejlepší zkusit najít Merzlikinsovi nové působiště.

„Chci, aby se mnou bylo jednáno jako s jedničkou. Věřím, že mohu být jedničkou,“ upozornil Merzlikins. „Sice se to nedostalo do bodu, kdy bych sám požádal o výměnu, ale dostalo se to do bodu, kdy obě strany souhlasí se změnou.“

Podle Merzlikinse panuje mezi jeho agentem a generálním manažerem Columbusu Jarmem Kekalainenem shoda ohledně názoru na budoucnost lotyšského brankáře. A ta by neměla být v Columbusu. „Můj agent a Jarmo o tom mluvili, oba se dohodli. Teď nemám tušení, co se stane,“ krčil rameny. „Pokud budu chytat, odvedu ze sebe to nejlepší, protože kluci v týmu si to nejlepší zaslouží. Jsou jako moje rodina, to myslím smrtelně vážně. Prožil jsem tu celou svou kariéru v NHL, hráči v týmu jsou moji bratři,“ poznamenal.

Přesto si Merzlikins myslí, že někdy člověk musí z rodiny odejít a postavit se na vlastní nohy. Pokud nechce, aby jeho kariéra měla sestupnou tendenci. „Zkrátka chci chytat, nechci být trojkou,“ řekl ke své roli v posledních zápasech, kdy byl jen na tribuně. A tak je připraven poprvé v kariéře změnit dres.

Hledat nové angažmá pro Merzlikinse ale nebude nic snadného. V minulé sezoně totiž vstoupila v platnost jeho smlouva na pět let v hodnotě 27 milionů dolarů. Pokud nebudeme počítat probíhající sezonu, tak zájemce o jeho služby bude muset počítat se zatížením rozpočtu ve výši 5,4 milionu dolarů na další tři roky. A to může řadu zájemců z honby o Merzlikinse vyřadit, stejně jako předpokládaná protihodnota.

