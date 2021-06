Hlavolam Tarasenko. Bude se stěhovat?

St. Louis se základní částí k postupu do play off spíše protrápilo, než že by předvedlo nějakou úchvatnou jízdu. A bylo bláhové si myslet, že návrat Vladimira Tarasenka po těžké operaci tým okamžitě postaví na nohy. I přesto byl ale jeho příspěvek pro mnohé zklamáním. Včetně vedení. To teď řeší, jestli by nebylo výhodnější se Rusa zbavit.

„Se svou sezonou nebyl spokojen ani on, ani my,“ řekl po sezoně trenér Blues Craig Berube. „Nehrál tak, jak jsme si představovali. Víme, že byl kvůli zranění víceméně dva roky mimo hru. Je jasné, že návrat do formy si nějaký čas vyžádá.“

Tarasenko se letos do hry vrátil na začátku března. V prvních čtyřech zápasech získal stejný počet bodů, nicméně postupně se jeho produktivita vytrácela ta tam. Kdyby se hrála plná sezona s 82 zápasy, Tarasenko by ji zakončil s 13 góly a 34 asistencemi. A to je výrazně pod jeho zvyklosti.

Problémem není přístup ani nechuť. Ruského útočníka totiž trápí rameno. To bylo operováno už třikrát. Tarasenko však odmítá, že by šlo o chronický problém. „Rameno je naprosto v pořádku. Nemám o něj žádné obavy,“ řekl po vypadnutí s Coloradem.

Tarasenkovy góly St. Louis mocně chybí. Důkazem budiž například období od sezony 2014/15 do triumfu v roce 2019. V tomto rozpětí vstřelil Tarasenko 182 branek.

Lepší než on byl jenom John Tavares (183 branek) a Alex Ovečkin (236). Právě proto si ho v St. Louis tak vážili. Pro jeho chladnokrevnost a bleskové zápěstí. Nyní góly nestřílí, a tak je mnohými považován za přítěž.

Co se týče jeho smlouvy, zbývají z ní ještě dva roky s ročním platem 7,5 miliony dolarů. Společně s kapitánem Ryanem O´Reillym bere nejvíce z týmu.

„Jestli se ještě vrátí do své třicetigólové formy? Těžko říct,“ krčil rameny Berube. „Asi ještě potřebuje čas. Tohle léto pro něj bude extrémně důležité. Do tréninkového kempu musí přijít stoprocentně zdravý. Doufám, že uvidíme jiného Vladiho.“

Jeho odchod se zdá být nepravděpodobný. Téměř nulová je pak šance, že by při rozšiřovacím draftu zůstal nekrytý. I přes to ale musí zabrat.

„V play off dal pár gólů, nebylo to úplně špatné. Ale prostě musí hrát líp. Není to jen o střelách z kruhů, musí také chodit do branku. Tam, kde to bolí,“ vysvětloval Berube.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+