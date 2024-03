Hlavní pocit? Vděčnost, řekl po prvním zápasu za Carolinu Kuzněcov

Jevgenij Kuzněcov měl po svém návratu do NHL za co děkovat. Je to teprve 34 dní, co Rus vstoupil do asistenčního programu, aby získal potřebnou pomoc. Další příležitost mu poskytla Carolina, když ho v pátek získala výměnou s Washingtonem. On sám cítí velký vděk.

Kuzněcov neztrácel čas a debutoval v dresu Hurricanes už v sobotním utkání proti New Jersey Devils. Jednatřicetiletý útočník sice neskóroval, ale byl hodně vidět.

"Ještě jsem ani neměl příležitost sednout si a promluvit si s manželkou a všechno jí vyprávět," řekl Kuzněcov. "Snažím se soustředit se na každý jeden den. Bohužel jsem musel být vyměněn, ale je to všechno pro dobrou věc. Jsem tu šťastný a budu dělat to, co je nejlepší pro tým."

Kuzněcov i přes své problémy udělal na své nové spoluhráče a trenéra Roda Brind'Amoura dobrý dojem. "Věděl jsem, že je to skvělý hráč, ale netušil jsem, že jeho přihrávky jsou fakt tak dobré," řekl útočník Hurricanes Jesperi Kotkaniemi. Brind'Amour přikývl: "Na to, že dlouho nehrál, předvedl několik opravdu pěkných akcí.“

"Jsem prostě strašně vděčný, že jsem tady," zářil nadšením Kuzněcov, který byl jeden moment nejlépe placeným hráčem AHL v historii. "Už nic neberu jako samozřejmost. Byl jsem doma, pak na waiveru, pak jsem jel do Hershey autobusem a včera jsem musel letět sem. Člověk prostě musí věřit.“

Kuzněcov byl získán primárně proto, aby Hurricanes poskytl pomoc v ofenzivě v závěru sezony.

Je to ale risk, jelikož ruský útočník není vůbec v dobré formě. V této sezoně zaznamenal v dresu Capitals ve 43 zápasech pouhých 17 bodů (6 gólů, 11 asistencí).

"Rozumím tomu, co ode mě trenéři chtějí. Chtějí, abych byl sám sebou. Chtějí, abych tvořil, abych dával přihrávky, což je fajn slyšet,“ zakončil.

