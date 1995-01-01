Hlavně nehodit úspěšný trip do koše, doufají Rangers. MSG k tomu vybízí

4. listopadu 12:00David Zlomek
New York Rangers se po návratu z úspěšného tripu na západní pobřeží budou snažit konečně prolomit prokletí domácího ledu. Madison Square Garden, kde ještě před rokem patřili k nejlepším týmům NHL, se letos zatím stala místem frustrace. Po pěti domácích zápasech mají bilanci 0–4–1 a celkové skóre 6:15. „Je to pořád malý vzorek,“ brání situaci J.T. Miller. „Hráli jsme jen pět zápasů, takže není důvod dělat z toho velkou věc.“
Šestý domácí pokus přijde v úterý proti Carolině. Rangers do něj půjdou po třech vítězstvích za sebou, která si přivezli z venkovní série. Právě v těchto utkáních se podle trenéra Mika Sullivana tým znovu našel. „Začínali jsme ztrácet sebevědomí,“ řekl kouč. „Na tom tripu jsme ho získali zpátky.“
Zásadní úkol teď zní: přenést tuhle hru i do domácí arény. „Chceme, aby se MSG znovu stala místem, kam se soupeři neradi vracejí,“ prohlásil Mika Zibanejad. „Musí to být těžký stadion, kde se proti nám hraje špatně.“
Sullivan však odmítá, že by tým hrál doma jinak než venku. „Možná tam je nějaký lidský faktor,“ připustil. „Ale podstatné je, že jsme na tripu viděli, co znamená úspěšný hokej. Když budeme hrát tím správným způsobem, přijdou i výsledky.“
Podle Millera i Zibanejada je klíč v začátcích zápasů. „V Calgary jsme dostali facku, a to nás nakoplo,“ přiznal Miller. „Od té chvíle jsme se soustředili na vstupy do utkání a v dalších třech zápasech jsme vždy skórovali jako první. Když začneme dobře, hrajeme dobře.“
Proti Carolině, která patří k nejstabilnějším týmům Východní konference, by rychlý gól mohl přinést přesně to, co Rangers potřebují, tedy uvolnit atmosféru, zvednout publikum a konečně prolomit sérii bez domácí výhry.
„Pokud by na konci sezony byla naše domácí bilance opravdu špatná, pak se o tom můžeme bavit,“ řekl Miller. „Ale zatím je brzy. Měli jsme pár zápasů, na které musíme raději zapomenout, hlavně tady doma. Ale je to pořád jen malý vzorek na to, abychom panikařili.“
