Historie pro Marchanda i Panthers. Chytrý výkon, chválil trenér

Florida si do Edmontonu přijela pro odpověď – a doručila ji s takovou razancí, že se po zápase v Rogers Place mluvilo o ponížení domácích. Panthers vyhráli pátý zápas finále Stanley Cupu 5:2, vedou 3:2 na zápasy a doma budou mít první šanci zkompletovat mistrovské double. „Tohle byl výkon, jaký od nás chceme. Agresivní, zodpovědný, chytře sehraný od první minuty,“ chválil tým trenér Paul Maurice. „Udrželi jsme si emoce, hráli disciplinovaně, to je přesně to, co jsme si předsevzali.“

„Od začátku jsme věděli, co chceme hrát. A nezastavili jsme se,“ řekl po zápase Sam Bennett, autor jednoho gólu. „Tahle parta ví, co je ve hře. Ale ví taky, že to ještě není konec.“

Největší pozornost znovu strhl Brad Marchand. Dva góly, tlak, drzost a přehled. A taky historický zápis, protože se stal prvním hráčem v historii NHL, který dal pět nebo víc gólů ve finále za dvě různé organizace.

„Jen jsem jel. Nečekal jsem, že se to takhle otevře, ale šel jsem si pro to,“ popsal Marchand svůj první gól, kdy prošel mezi dvěma obránci Oilers a prostřelil Calvina Pickarda. „Chci vyhrávat. A teď jsme tak blízko.“

Zkušený útočník, který získal svůj první pohár už v roce 2011 s Bostonem, má teď ve 37 letech na kontě už šest gólů v této finálové sérii. „Na věk se nehraje,“ odpálil otázku s úsměvem. „Hokej je o hlavě. A tenhle tým je nastavený správně.“

Florida se přitom vrátila do Edmontonu po zahozeném třígólovém vedení v předchozím zápase. Tentokrát si ale nic podobného nepřipustila. Do třetí třetiny vstupovala za stavu 2:0, Marchand navýšil, a i když McDavid a Perry ještě korigovali, Panthers se nenechali rozhodit. Bobrovskij opět spolehlivý, obrana organizovaná, a na konci Luostarinenova pojistka do prázdné.

„Po minulé prohře jsme si sedli a řekli si, že tohle se nesmí opakovat,“ přiznal Bennett. „A přesně tak jsme dneska hráli. Žádné dárky, žádné výpadky. To byl náš hokej.“

„Tohle je tým, který ví, kdy zabrat,“ hodnotil výkon svých svěřenců trenér Paul Maurice. „Vidíte Marchanda? Takhle vypadá hlad. Ale vidíte i ostatní, každý si odmakal svoje. Tohle byla práce celé sestavy.“

Oilers působili chvílemi odevzdaně. Ačkoliv hráli doma, v první třetině je Panthers přejeli fyzicky i herně. „Prohrát doma takhle bolí. Ale nezbývá nám než se zvednout,“ řekl po utkání Darnell Nurse. „Víme, že máme sílu to vrátit.“

V kabině Panthers ale nezní euforie, spíš ticho a soustředění. „Nejsme tam. Ještě ne,“ zavrčel Marchand. „Máme tři vítězství. Ale ty neznamenají nic, dokud nepřidáme čtvrté.“

Floridu teď čeká šance ukončit sérii na vlastním ledě. Znovu budou spoléhat na zkušenost, tlak a přesnost. A samozřejmě na chlapa s číslem 63. „Marchand je stroj,“ utrousil s respektem i Bobrovskij. „Ale právě proto jsme tady. Každý z nás chce zítra být ještě lepší.“

