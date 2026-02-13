Historický zápis v týmu javorových listů. Devatenáctiletý Celebrini uhranul Crosbyho i McDavida

12. února 13:15David Zlomek
Neuvěřitelný vzestup devatenáctiletého Macklina Celebriniho není žádná náhoda, prohlásil kapitán kanadského výběru Sidney Crosby. Legendární útočník tak oficiálně dal své razítko schválení nastupující generaci. Celebrini se stal vůbec prvním teenagerem v historii, který byl vybrán do nabitého olympijského týmu Kanady v éře s účastí hráčů NHL, a první volba draftu 2024 podle Crosbyho beze zbytku naplňuje veškerá očekávání.
„Je to o jeho nastavení mysli. Je to neuvěřitelně tvrdě pracující a soutěživý kluk. Máte z něj pocit, že přesně v těchto situacích chce být, že chce rozhodovat ty velké momenty,“ uvedl osmatřicetiletý Crosby na adresu svého mladého spoluhráče. Podle kapitána, který dovedl Kanadu ke zlatu v letech 2010 a 2014, není náhoda, jakou sezonu Celebrini v San Jose prožívá, a jeho výkony si o nominaci na hry v Miláně jednoznačně řekly.
Celebrinimu byly pouhé tři roky, když Crosby v roce 2010 vstřelil legendární zlatý gól na hrách ve Vancouveru. Nyní se však mladý centr San Jose Sharks zařadil po bok největších ikon sportu naprosto přirozeně. Před olympijskou pauzou se v bodování NHL držel na fantastickém čtvrtém místě s bilancí 28 gólů a 53 asistencí. „Tohle je přesně to, po čem toužil, a na jeho hře je to vidět,“ dodal Crosby.
Hned na prvním tréninku v aréně Santagiulia se navíc ukázalo, jakou roli by mohl benjamínek týmu v Itálii hrát. Celebrini se objevil v elitní formaci po boku nejlepšího hráče planety Connora McDavida. Chemie mezi nimi zafungovala okamžitě, což McDavid po tréninku potvrdil. „Macklin je skvělý hráč, dává spoustu bodů a v San Jose dělá spoustu věcí správně. I za tu krátkou chvíli, co jsem s ním, vidím, jak moc mu na tom záleží,“ uvedl kapitán Edmontonu.
McDavid zároveň zdůraznil, že Celebrini není v týmu jen do počtu, aby sbíral zkušenosti. „To, že se v tak mladém věku do tohoto týmu dostal, je jedna věc. Ale on tu bude mít velkou roli a bude se od něj hodně očekávat, což je neuvěřitelné,“ dodal McDavid. Kanada zahájí svou olympijskou misi ve čtvrtek ostře sledovaným zápasem základní skupiny A, ve kterém vyzve výběr Česka.
