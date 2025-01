Historický zápis! Gólman Nedeljkovic napsal novou kapitolu dějin NHL

Alex Nedeljkovic, gólman Pittsburgh Penguins, se zapsal do historie NHL způsobem, který dosud žádný jiný brankář nedokázal. Během vítězství Penguins 5:2 nad Buffalo Sabres nejenže předvedl 40 úspěšných zákroků, ale také přidal asistenci a gól – a stal se prvním brankářem, který v jednom zápase zaznamenal obě statistiky.

„Vždy mě bavilo hrát s pukem,“ přiznal Nedeljkovic po zápase. „Od mala jsem sledoval hráče, jako byli Marty Turco a Martin Brodeur, a učil se od nich. Díky radám mého táty jsem se naučil, že není dobré jen tak házet puk po mantinelu, ale snažit se s ním něco udělat.“

Jeho výkon podtrhla gólová akce v čase 17:18 třetí třetiny, kdy Buffalo sáhlo po hře bez brankáře. Nedeljkovic zachytil puk za svou brankou, namířil a přes celé kluzičtě ho poslal přímo do opuštěné klece soupeře. Po gólu, který definitivně pečetil výhru Penguins, se vrhl do náruče spoluhráčů na střídačce.

„Je to neuvěřitelné,“ řekl trenér Mike Sullivan. „Myslím, že podal fantastický výkon. Kromě historického gólu nás podržel i několika důležitými zákroky.“

Sezona 2024/2025 je už nyní výjimečná – Filip Gustavsson z Minnesota Wild vstřelil gól 15. října a Nedeljkovic se k němu nyní přidal. Poprvé v historii NHL skórovali dva brankáři během jediné sezóny.

„Bylo to úžasné. Viděl jsem, jak Alex dostal puk. Věděl jsem, že se chystá vystřelit,“ řekl Bryan Rust, útočník Penguins. „Stál jsem tam, díval se a čekal. Když puk přelétl celé kluziště a zapadl do brány, bylo to něco neskutečného.“

Nedeljkovicův gól byl teprve 19. gólem brankáře v historii NHL, přičemž sám se stal 16. brankářem, kterému se to podařilo. Je také jediným gólmanem, který dokázal skórovat ve všech hlavních profesionálních soutěžích – NHL, AHL a ECHL.

„Kluci si ze mě dělali legraci, že mi chyběla jen rvačka na Gordie Howe hattrick,“ smál se Nedeljkovic po zápase. Přestože se jednalo o zábavný vtip, jeho výkon byl skutečně výjimečný.

