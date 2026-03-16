Historický postup na devět střel?! Co to jako bylo, todleto?

4. května 8:00Jiří Lacina
Bell Centre byl opět plný lidí, ale ti museli u velkoplošné obrazovky trnout. Tampa v rozhodujícím klání doslova „mastila“ hosty celých šedesát minut, Blesky měly výraznou střeleckou převahu, radoval se přesto Montreal. A to způsobem vpravdě historickým.
Zatímco Wayne Gretzky je známý citátem „mineš 100% střel, které nevyšleš“, Canadiens testovali, jak hluboko lze se střeleckou aktivitou klesnout, a přesto vyhrát zápas.
Dostali se na jednociferné numero!
Dohromady jen devětkrát donutili střelou mezi tyče gólmana Tampy zasahovat. Když Alex Newhook v 52. minutě zvyšoval na 2:1, šlo teprve o sedmou střelu Habs v utkání.
Celkových devět pokusů je novým rekordem play off NHL pro vítězný tým.
Canadiens set a Stanley Cup Playoffs record for the fewest shots on goal in a win with 9#GoHabsGo
— Sportsnet Stats (@SNstats) May 4, 2026
Zatímco Jakub Dobeš byl v permanenci po celý večer, věnujeme se mu v separátním článku, Andrej Vasilevskij, nominant Vezina Trophy, končil zápisem 9/7. Poprvé neměl proti tečovanému puku šanci, u druhého gólu asi mohl lépe utěsnit svou pravou tyčku.
V základní části drželi Canadiens průměr 26 střel na zápas. V play off mírně propadli na 24. V neděli měli problém dostat se do útočného pásma, a ještě hůř si tam tvořili souvislejší tlak. V první třetině dali dohromady čtyři střely, ve druhé žádnou, ve třetí pět.
Tři z devíti střel zapsal Nick Suzuki. Juraj Slafkovský nastřelil tyčku.
Zámořský web Canadiens poněkud rezignovaně konstatuje: „Není to něco, co se vídá často, a rozhodně to není něco, co by chtěli Habs v sérii s Buffalem opakovat.“