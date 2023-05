Historický postup! Hráči Seattlu svému úspěchu ani nechtěli věřit

Titulky o velkém zklamání sice „ukradli“ hráči Bostonu, nicméně v Coloradu se jednalo o podobné selhání. Seattle měl být rozehřívacím sokem do dalších kol, nicméně bylo to přesně naopak. Stále ještě nováček se ve svém prvním play off nijak nerozkoukával. Hned zaútočil.

„Neuvěřitelné,“ hledal slova brankář Philipp Grubauer. „Pro organizaci a tento tým to hodně znamená. A samozřejmě je to vzkaz pro lidi, kteří nás na začátku sezóny odepisovali.“

V první sezóně se Kraken plácal na dně, nicméně netrvalo to ani rok a byla z toho první účast v play off. Ještě nikdy se žádnému týmu nepodařilo získat historicky první postup v play off na úkor obhájce titulu. Až teď Seattlu.

Kraken skórovali jako první v každém ze sedmi zápasů, vyhráli tři ze čtyř zápasů v Denveru a v sérii, která byla jako na houpačce, nikdy nezpanikařili.

Klíč k úspěchu? Gól mohl dát úplně každý. V sérii skórovalo 15 různých hráčů. Paradoxně se ani jednou neprosadil nejlepší střelec týmu ze základní části Jared McCann, i kvůli zranění, které utrpěl v průběhu série.

„Myslím, že to dost vypovídá o našem týmu,“ řekl útočník Oliver Bjorkstrand. „Je to prostě šířka kádru. Každá lajna může kdykoliv skórovat – obránci, útočníci, kdokoliv. Díky tomu máme jako tým úspěch.“

Právě ofenziva byla klíčem k úspěchu nejen v play off, ale také v základní části, ve které Seattle dosáhnul na sto bodů a měl například čtvrtý nejlepší průměr vstřelených branek na zápas.

„Celý rok jsme ukazovali, že můžeme hrát s těmi nejlepšími, že můžeme ty nejlepší porazit,“ dodal Grubauer. „Samozřejmě, když se podíváte na zápasy v základní části proti Avalanche, byly dost těsné a vyrovnané, takže jsme si opravdu nemysleli, že nás smetou ve čtyřech zápasech.“

„Je to úžasné,“ jásal i útočník Yanni Gourde. „Je to skvělý pocit. Jsem na nás neskutečně hrdý. Už jen to, že jsme se dostali do play off, je úspěch. Celý rok jsme tvrdě bojovali. Ale získat vítězství v sedmém zápase ukázalo, jaký máme charakter, jak moc se staráme jeden o druhého, jak moc věříme v tuhle šatnu.“

