Historický milník Crosbyho? Nezájem, po utkání se řešila jeho simulace i rozhodčí

23. dubna 10:15

David Zlomek

Sidney Crosby ve středu večer opět potvrdil, že hraje nejlépe, když jsou reflektory nejjasnější, i když mu hořká realita letošního play-off radost pořádně zkazila. Kapitán Pittsburghu si v první třetině třetího zápasu proti Philadelphii připsal asistenci na gól Jevgenije Malkina, čímž se stal pátým nejproduktivnějším hráčem historie Stanley Cupu. Jenže...

Se 202 body (71 gólů a 131 asistencí) se zařadil za legendární čtveřici Glenn Anderson (214), Jari Kurri (233), Mark Messier (295) a Wayne Gretzky (382). Přestože jde o fenomenální úspěch, v šatně Penguins po prohře 2:5 panovala spíše pohřební nálada, tým totiž v sérii prohrává už 0:3 a stojí na pokraji vyřazení.

Místo oslav milníku se ale po zápase mluvilo hlavně o rozhodčích, konkrétně o dvojici Francois St-Laurent a Jake Brenk. Crosby, který v NHL kroutí už svou 21. sezonu, dostal v první třetině trest za filmování (embellishment) poté, co ho Garnet Hathaway zasáhl hokejkou do obličeje.

„Sidney Crosby neměl za jednadvacet sezon jediný trest za filmování. Dostal hokejkou do obličeje a oni vyloučí oba. S tím silně nesouhlasím. Sid nesimuluje,“ zuřil po zápase trenér Dan Muse. Sám Crosby jen nevěřícně kroutil hlavou nad tím, že by se na sklonku kariéry začal uchylovat k divadlu: „Nechápu, jak jsem mohl skončit s trestem za filmování. Je těžké tomu rozumět, ale musíte se přes to přenést.“

Emoce definitivně přetekly ve druhé třetině, kdy se po tvrdém loktu Travise Konecneho na Bryana Rusta strhla hromadná bitka, po které sudí rozdali 11 trestů za hrubost. Pittsburgh z vřavy odešel s extra trestem, což hráči nesli velmi těžce. „Zápas se ve druhé třetině změnil ve wrestling a oni z toho těžili a dokázali toho využít,“ poznamenal kousavě útočník Rust, kterému rozhodčí údajně ani neodpověděli, proč jde jeho tým do oslabení.

Crosby k tomu dodal: „Nevím, jak z toho všeho Rust vyvázne s trestem navíc. Je to frustrující, ale jsme v situaci, kdy se s tím musíme poprat.“ Penguins teď mají nůž na krku a pokud v příštím zápase nenajdou recept na důrazný styl Flyers i nepřízeň osudu, Crosbyho historický posun v tabulkách zůstane jen smutnou poznámkou pod čarou za nepovedeným jarem.

