Historický den! Do hry půjdou v sobotu všechny týmy

Soboty bývají v NHL obecně pořádně nabité. Nicméně ta dnešní – s datem 8. dubna – bude vskutku historická. Do hry půjdou totiž všechny týmy! Stane se tak poprvé po téměř šedesáti letech.

Třicet dva týmů, šestnáct zápasů. Za oceánem vypukne první zápas ve 12:30, poslední o deset hodin později. Půjde o nejrušnější hrací den v historii NHL, která se táhne již 106 let.

Od založení ligy v roce 1917 - tehdy s pouhými čtyřmi týmy – to bude po 1040., kdy se všechny týmy utkají ve stejný den, a po 75. v tzv. moderní éře, která začala v roce 1942 vznikem legendární Original Six.

Skutečnost, že všech 32 týmů NHL hraje ve stejný den, svědčí především o růstu a rozšiřování ligy.

Pro hokejové fanoušky je to vzrušující den, protože budou mít možnost sledovat souboje svých oblíbených týmů a napříč ligou se zároveň bude odehrávat spousta akce.

Pro samotné týmy může být hraní v den, kdy je aktivních všech 32 týmů, dobrým i špatným faktorem. Pro týmy je to v první řadě příležitost, jak se posunout v tabulce, protože vítězstvím si mohou hodně pomoct. Pro týmy však může být náročné udržet si koncentraci, protože v akci budou i všechny zbylé týmy.

A ač se to třeba nemusí zdát, je o co hrát. Spousta týmů ještě nemá jistotu v play off. A ty, které už mají klidnější spaní, si pro změnu chtějí vydobýt co nejlepší postavení – to proto, aby měli šanci na výhodu domácího prostředí ve vyřazovacích bojích.

Jinými slovy, tato sobota je v NHL opravdu historickým dnem. Liga totiž v jednom dni uvede hned šestnáct zápasů. Něco takového se ještě nestalo!

