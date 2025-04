Hertl? Vymetl pavučinu, dohnal Straku a hlásil: Můj hokej je na play-off jako dělaný

Byl to velikonoční úklid, jak se sluší a patří. Tomáš Hertl precizně vysmýčil pavučinu v pravém rohu minnesotské branky a otevřel skóre série mezi Vegas Golden Knights a Wild. Švédský čahoun Filip Gustavsson se snažil škvíru pod horní tyčkou utěsnit marně, český forvard s osmačtyřicítkou na zádech skulinku pro kotouč našel. A vyrovnal v historických tabulkách dalšího nezapomenutelného krajana Martina Straku.

Ač první hvězdou zvolili při triumfu 4:2 dvougólového Bretta Howdena, palcové titulky patří Hertlovi.

To on, odchovanec Slavie s jágrovským úsměvem i pozadím, řídil brankou a asistencí úvodní výhru Zlatých rytířů. Když v 16. minutě obral o puk hvězdného beka Brocka Fabera a uklidil ho do "vinglu", mohutně hecoval tribuny.

Ryzí radost, čirá euforie.

"Vždy se snažím hrát svou hru. A ta je jako dělaná pro play-off. Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu k vítězství, ale jako vždy to bylo o práci celého mančaftu," povídal skromně jednatřicetiletý borec.

Po nedávném zranění, kdy ho zcela zbytečně a tuze nebezpečně poslal proti mantinelu Emil Lilleberg, si užívá povedené období o to víc.

Nejprve zakončil základní část dvoubodovým vystoupením proti Calgary Flames (a následným dnem volna), načež si večer s párem bodů zopakoval i ve vyřazovacích bojích.

Bitvy o Stanley Cup si vychutnává, hraje je teprve podruhé za posledních sedm ročníků. Ano, Žraloci od San Jose už pěkných pár let nepatří mezi konkurenceschopné kluby, Hertla spasil až loňský šokující (zejména načasováním) trejd do Vegas.

Mimochodem, jeho gól do Gustavssonovy sítě byl s pořadovým číslem 26.

Tolikrát skóroval v play-off také Straka, lepší je z českých hokejistů jen osmička ve složení Jaromír Jágr, Ondřej Palát, Patrik Eliáš, Davidové Krejčí s Pastrňákem, Milan Hejduk a Petrové Sýkora s Klímou.

Nahrávku si pak Hertl připsal u přesilovkové trefy Pavla Dorofejeva, nejlepšího šutéra Zlatých rytířů v základní části.

Ve městě hříchů přihlíželi skvělému a byť jen sotva 14minutovému, místy dominantnímu představení od věčného smíška, se kterým ovšem není žádná legrace poměřovat síly. Opakovaně přetlačil soupeřovy zadáky, dával obraně Divočiny zabrat, čtyřikrát vypálil.

A chvíle, kdy nebyla Minnesota před Hertlem ostražitá, rozhodly o rázu zápasu.

Odměnou pro Hertla byla výhra, dva punkty a vyhlášení druhou hvězdou. Jeho ovšem zajímá jen a pouze stříbrné mámení...

