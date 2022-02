Hertl? Uděláme všechno, aby zůstal. Jiné scénáře teď řešit nechceme, zní ze San Jose

V nejednom žebříčku zámořských novinářů najdete Tomáše Hertla mezi nejlepšími hokejisty, co budou k mání při přestupové uzávěrce. Jenže český centr se dost možná mezi nabízeným "zbožím" ( a že by byl pořádně horkým artiklem) vůbec neobjeví. V listu The Mercury News vyšlo povídání s Joem Willem, asistentem generálního manažera San Jose Sharks, a ten odhalil plány Žraloků. "Máme jediný záměr - vyjednat s Tomášem novou smlouvu," prohodil.

San Jose a Hertl?

To je spojení, které platí už od roku 2013, kdy tehdy devatenáctiletý forvard vlétl do NHL jako velká voda. Ano, je to už trochu klišé, ale jednoduše nejde odolat zmínce o čtyřgólové show proti New York Rangers. Pro Hertla to byla teprve třetí partie v kariéře.

Teď už jich má na kontě přes 500, všechny odehrál v zaměnitelném dresu se stylizovaným mořským predátorem. Trikotu, co vybočuje použitím kachní modři. A zdá se, že ani v osmadvaceti letech nenadešel čas pro změnu uniformy.

"Tomáš hraje za San Jose ohromně rád a my jsme zase moc rádi, že ho v kabině máme. Věřím tomu, že u nás bude chtít pokračovat a že zájem o další spolupráci je oboustranný," říká v dobré víře Will, aktuálně zaskakující za GM Douga Wilsona.

Vyjednávání o novém kontraktu už začala. "Víme, že o Tomáše stojí plno klubů, ale my chceme, aby zůstal součástí toho našeho. A uděláme maximum pro to, aby se povedlo," hlásá Will vizi, kterou rozesmutní funkcionáře napříč NHL.

Vždyť nejeden z nich si maloval, jak Hertla přivede jako ohromnou posilu pro play-off. Mluvilo se o zájmu newyorských Rangers, Bostonu či Floridy. Sharks ale zkusí, pokud jde Willovi věřit, slávistického odchovance, který se může v létě stát UFA, udržet. Stůj co stůj.

"V tuto chvíli je naším cílem Tomáše podepsat. Vůbec nechceme řešit jakékoliv jiné scénáře. Zabývali bychom se jimi až ve chvíli, kdy by případně byly na pořadu dne," podotýká Will s tím, že se Hertl osvědčil jako produktivní hráč.

Ostatně s 22 góly je nejlepším střelcem Žraloků.

Ono "Stůj co stůj" nicméně neplatí absolutně. Ano, San Jose se bude snažit předložit Hertlovi takovou nabídku, aby se jí jen těžko odolávalo. Na druhou stranu ale není v úplně komfortní situaci s platovým stropem, stačí zmínit Tima Meiera.

Víte, že pokud by Wilson, potažmo Will musel za pár měsíců švýcarskému esu (a účastníkovi All-Star Game) předložit kvalifikační nabídku, bude osmiciferná? Odvíjela by se totiž od současné Meierovy gáže a ta v této sezoně činí věru štědrých 10 milionů dolarů.

O Eriku Karlssonovi a dalších luxusně placených mužích ani nemluvě.

Will opakovaně jednal s Hertlovým agentem, snaží se najít akceptovatelné řešení pro oba tábory. Povede se mu to? Sám o tom nepochybuje.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+