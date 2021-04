Hertl trefil prázdnou branku, Kořenář slaví další vítězství

Dneska v noci se příliš českých hráčů do akce nedostalo, ale i ta troška o sobě dala vědět. Útočník Tomáš Hertl pojistil výhru San Jose trefou do prázdné branky a zajistil tím i to, že si další vítězství v NHL na své konto připsal brankář Josef Kořenář.

Tomáš Hertl (San Jose Sharks)

Patnáctá trefa pro Tomáše Hertla v této sezóně! Arizona nezvládla závěrečnou hru bez brankáře a využil toho právě český útočník v barvách Sharks.

Přehled českých a slovenských hráčů, kteří zasáhli do hry:

Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs 1:4

Michael Frolík (MTL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na branku, TM 0, čas na ledě 10:04

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 5:2

Martin Kaut (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 5:22

San Jose Sharks - Arizona Coyotes 4:2

Josef Kořenář (SJS) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3%, odchytal 59:44

Tomáš Hertl (SJS) – 1+1, +1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07

