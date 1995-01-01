Hertl: Roli prvního centra znám ze San Jose. Zmínil nejsilnější stránku Čechů

9. února 16:07Dominik Dubovči
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Ze všech českých hvězd NHL byl nejochotnější, dlouho odpovídal a usmíval se. A to pak šel Tomáš Hertl ještě za televizí a anglicky mluvícími novináři.
NHL hraje tak dlouho, že se zdá, že už patří do starší generace. Jenže Tomáši Hertlovi je 32 let a v posledních letech atakuje v zámoří průměr bodu na zápas.
„Roli prvního centra už jsem znal ze San Jose, i teď ve Vegas hraju na přesilovce a hraju velké minuty, důležité momenty. Jsem na to zvyklý a budu to chtít ukázat.“
Na začátku února měl na programu tři zápasy, dva dny volna a přelet do Milána. „Vstával jsem ještě docela brzy. Je dobré, že máme pár dní na aklimatizaci. Trénink byl svižný, pár dní jsme na ledě nebyli, takže se vracíme do tempa. A snad se začínáme pomalu sehrávat,“ říká Hertl.
V elitním útoku se s ním počítá mezi Pastrňáka a Nečase. „Jsem v lajně se dvěma momentálně nejlepšími českými hokejisty. Takže si to užívám, zároveň víme, že je to zodpovědnost, budou se od nás čekat věci. Musíme se na to připravit.“
„S Pastou jsem hrál jednu třetinu na MS 2022 ve Finsku, bylo to v zápase o bronz a on dal zrovna hattrick, takže to se povedlo,“ směje se oblíbený útočník Vegas. „A s Nečim trénuju celé léto, takže už jsme docela sehraní a myslím, že nám to půjde.“
„Můj úkol je být před bránou, dělat černou práci, clonit a být zodpovědný do obrany,“ ví Hertl.
Zároveň se musí trochu učit systém, zejména v defenzivě, pod Radimem Rulíkem ještě nehrál. „Hra do útoku? To už pak přijde samo, tam jste kreativní a vyhovíte si.“
„Víme, koho má Kanada v týmu, ale je to pořád jen jeden zápas. I my máme spoustu kvalitních hráčů. Když se semkneme a budeme hrát jako jeden tým, můžeme porazit kohokoliv. Ale jasně, nebude to zadarmo.“
„Když navíc zachytá brankář a podrží vás, vy pak využijete šanci, tým to hrozně pomůže. Brankáři jsou naše nejsilnější stránka, nebudeme lhát, že na ně nespoléháme. Ale potřebujeme především táhnout za jeden provaz.“
Pro Hertla přitom půjde o první olympijskou účast. Soči 2014 totiž vynechal kvůli zranění, které se mu stalo týden před nominací. Dvoje hry pak hokejisté z NHL museli oželet. A Hertl nemohl přijet ani na Světový pohár 2016.
„Nebudu lhát, že jsem na to před posledním zápasem nemyslel. Už v letadle jsem se pak moc těšil. Jsem rád, že si mohu užít atmosféru, poznat olympijskou vesnici, být tady a zažít to.“
Hezký zážitek má hned z prvního dne v Itálii. „Sledovali jsme jízdu Metoděje Jílka v Českém domě, když tam přišel s medailí, tak jsme mu gratulovali. Je to ohromný úspěch a doufám, že přidá ještě další, protože má skvělou budoucnost.“
Stříbrný medailista v rychlobruslení na 5000 metrů zase pro náš web vyprávěl, jak kdysi začínal na hokejovém stadionu v klasický bruslích. A že by rád stihl i nějaký ten hokejový zápas s českou účastí.
Ale zpět k Hertlovi, kterého také čeká malé hřiště: „Čím menší hřiště, tím možná lepší pro mě,“ usmívá se po prvních zkušenostech z milánského areálu Santa Giulia.
„Bavili jsme se o tom, že každý z našeho útoku má 22 gólů. Tak snad se o produktivitu podělíme. Neči s Pastou tvoří hru, já se k tomu také umím přidat. Máme ještě dva tréninky na sehrání.“
A to i na přesilovce, kterou Hertl povede s Pastrňákem, Hertlem, Hronkem a Palátem. „Kluci mají výbornou střelu, počítáme s tím, že to tam budou sypat. Na mně a Paličovi je, abychom clonili brankáři, hledali si prostor,. Já hraju celou sezonu mezi kruhy a celkem se mi daří, dávám na přesilovce góly. I oslabení budou velmi důležitá, speciální týmy rozhodují zápasy.“
Češi se však mohou spolehnout i na druhé komando, které povede Roman Červenka. „Znám ho dost dlouho, už asi ve čtrnácti letech jsem ho na Slavii potkal poprvé. Hráli jsme spolu na mistrovství světa, dříve jsme spolu i trénovali přes léto. Je super, ho tu znovu vidět. Pro něj je to už pátá olympiáda, což je neskutečné. Určitě bude důležitým hráčem,“ vychválil Hertl čtyřicetiletého parťáka a kapitána Česka.
