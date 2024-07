Hertl o smutném loučení i dojmech z Vegas: Změna i motivace!

Do NHL vlétl jako teenager před jedenácti lety, v Kalifornii si zahrál i finále Stanley Cupu. Po třicítce pro Tomáše Hertla začíná nová kapitola. Play off hokej si chce znovu užívat v Las Vegas. Jak sám říká, jde o jednu z nejlepších adres, kde můžete nazout brusle.

O domácí mistrovství světa přišel kvůli zranění. V sezoně jej potkala první výměna v kariéře. Ale za tím vším už může s čistou hlavou udělat tlustou čáru.

Vždyť Tomáš Hertl má u Golden Knights smlouvu až do roku 2030. V rozhovoru mluví o stěhování, finále NHL i svých výzvách.

„Teď už jsem v plné přípravě a nic mě netrápí,“ říká odchovanec Slavie, který v únoru podstoupil operaci kolene.

Užil jste si vyhlášení Zlaté hokejky?

Počítal jsem s tím, že Zlatá hokejka bude dost o šampionátu. Je čest být mezi nejlepší desítkou českých hokejistů. Lukáš Dostál měl třeba neskutečné mistrovství světa, vychytal nám to, ale zase by se měla hodnotit celá sezona. A v ní Pasta dominoval. Po odchodu Krejči a Bergerona mu lidi tolik nevěřili, ale stejně ukázal, že umí dát přes sto bodů. Neči (Martin Nečas) taky umí být tahounem, ale stejně vyhrál Pasta.

Jak bude těžké sesadit Davida Pastrňáka v budoucnu?

Samozřejmě to bude těžké. Všichni bychom mu chtěli udělat trochu větší konkurenci. Uvidíme, jak to bude s Nečim. Jsme dobří kamarádi a přeju mu, aby mohl v NHL ukázat, co v něm je. Ale Pasta se překonává těžko, když dává přes sto bodů.

Sledoval jste domácí šampionát?

Osobně jsem byl na zápasech s Amerikou a Švédskem, sledoval jsem to a fandil. Jsem hrozně rád, že to kluci vyhráli nejen pro sebe, ale pro celý náš národ. Snad to přitáhne k hokeji další generaci hokejistů. Vždycky je hezké, když se národ takhle stmelí díky sportovní akci.

Bylo vám líto, že jste si v Praze nemohl zahrát?

Těch otázek už jsem dostal hodně. Samozřejmě, kdo by nechtěl vyhrát. Je jasný, že bych chtěl slavit a užívat si, v životě jsem ještě nic pořádného nevyhrál. Ale takhle to brát nejde. Kdybych tam byl, změnila by se celá sestava, třeba bychom vylítli ve čtvrtfinále a dopadlo by to úplně jinak. Na tomhle mistrovství bylo poskládáno všechno přesně tak, jak mělo. Od gólmanů přes obránce až po útočníky. Proto se vyhrálo.

Co vaše léto? Poslali vám nějaké instrukce z Vegas?

Žádné speciální úkoly, vědí, že se vždycky připravit umím. Golden Knights v nové sezoně chtějí dojít dál než do prvního kola, pro mě je obrovská motivace být v týmu s většími ambicemi, než mělo v posledních letech San Jose. Jsem strašně natěšený. Už jenom poslední dva měsíce sezony ve Vegas jsem si moc užil. Doufám, že ještě ukážu svůj dobrý hokej.

Co říkáte na finále NHL?

Rozhodl jeden gól. Edmonton byl na koni a hráči Floridy to měli hodně těžké – podruhé za sebou ve finále, vedli už 3:0 a možná si mysleli, že můžou slavit. Nakonec to ale urvali v sedmém utkání.

Jak hodnotíte svoji uplynulou sezonu?

Zranění nebylo tak velké, největší událostí byl rozhodně trejd. Přes deset let jsem strávil v San Jose a překvapil jsem nejen hokejovou veřejnost, ale i celou rodinu. Nemluvilo se o mně, byl jsem zraněný, ale i tak mě Vegas chtělo. To mě dost potěšilo, protože přeci jen trochu zariskovali. Smlouvu jsem měl na dlouho, navíc jsem byl po operaci. Samozřejmě to bylo i trochu smutné loučení, najednou jsem za tři dny zmizel ze San Jose a prodal barák.

Play off je teď velkou motivací…

Moc se těším. Lhal bych, kdybych řekl, že poslední roky nebyly složité. Vždycky už od Vánoc vědět, že můžu pomalu plánovat dovolenou... Hrozně těžké. Ještě být jako jeden z lídrů, kterého se neustále ptají novináři. Doufám, že teď budeme s Vegas vyhrávat o dost víc. Ambice máme velké, můžeme porazit kohokoliv. Play off po tak dlouhé době jsem si užíval, i když bylo jen krátké. Proto hokej hrajeme.

Vegas je město plné ruchu, jak se vám tam líbí?

Když jsem tam jezdil, šel jsem si třeba zahrát. Teď když tam žiju, překvapilo mě, kolik tam je parků. A i v okolí je dost zajímavých míst, 40 minut od Vegas se dá lyžovat. Z tohohle pohledu se mi tam líbí. Už tam máme i barák. Po trejdu jsem byl zraněný, takže jsem měl čas se tam podívat. Navíc jsem tam byl většinu času ještě bez rodiny. Náš kapitán Mark Stone taky nehrál, takže mi ukázal okolí. Bylo to moc příjemné. Těší mě, jak město žije hokejem. Všude jsou loga Golden Knights, atmosféra je taky jedna z nejlepších. Už se zase těším na začátek sezony.

