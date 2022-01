Hertl na Floridě a šlágr v Tampě. Přeruší Flyers i Jets sérii porážek?

Noc ze soboty na neděli nabídne tradičně vydatnou porci zápasů. Program začne už v 18:30 soubojem Ottawy s Anaheimem, přičemž o půl hodiny později budou Letci z Philadelphie bojovat o přerušení dlouhé třináctizápasové série proher. Nejpozději se začne hrát v Calgary, Plameny se budou snažit v kanadském klání přemoct Vancouver.

Ottawa vůbec poprvé v sezoně bodovala ve čtyřech zápasech v řadě. Na tuto sérii bude chtít navázat doma proti Anaheimu, který ale zažívá totéž. Kačeři vyhráli s Tampou a Bostonem, následně podlehli Torontu po nájezdech, ale minule už poměrem 5:4 zvítězili na kluzišti Montrealu. Přesně v 19:00 se začne hrát ve Philadelphii, která se bude snažit přerušit sérii třinácti proher za sebou. Na její led přijedou Králové z Los Angeles, kteří na východním pobřeží USA zatím uhráli velmi slušných pět bodů ze tří bitev. Naposledy vyhráli 3:2 s New Yorkem Islanders.

Winnipeg se 26. ledna po více než měsíci vrátil na domácí led. Nutně potřeboval zabrat, poněvadž tabulkou Západní konference se postupně propadal, jenže s Floridou a Vancouverem si připsal další dvě porážky. Celkově jich svěřenci kouče Davea Lowryho posbírali už šest v řadě, což značí, že Tryskáči prožívají své nejhorší období v ročníku. Do cesty se jim tentokráte postaví ve formě hrající Bluesmani, kteří ovládli čtyři z uplynulých pěti bitev.

Tomáše Hertla a spol. čeká velmi náročný úkol. Žraloci by si po překvapivé výhře na ledě Washingtonu chtěli připsat skalp i favorizované Floridy, která je společně s Coloradem v tuto chvíli nejlepším týmem soutěže. Panteři touží po deváté domácí výhře za sebou, naposledy je na jejich ledě překvapilo Los Angeles 17. prosince.

Od 1:00 se bude hrát hned na čtyřech stadionech. Za pozornost jistě stojí utkání mezi Tampou a Vegas, střetnou se totiž dva předsezonní aspiranti na co nejvyšší pozice. Rytíři jdou do zápasu se dvěma neúspěchy v zádech, zatímco Tampa předminule nadělovala v San Jose a posledně přetlačila New Jersey. Formu posledních dnů budou chtít potvrdit hokejisté Edmontonu, kteří zavítají na půdu posledního Montrealu.

Roli favoritů budou v dalších dvou zápasech plnit týmy Caroliny a Toronta. Hurricanes přivítají Devils, zatímco Maple Leafs zavítají na horký led Detroitu, který bude hrát druhé utkání ve dvou dnech. Stejně je na tom i Arizona, která se po čtyřiadvaceti hodinách znovu představí domácím fanouškům. Bostonu sice podlehla, avšak v souboji s Buffalem se dá očekávat, že bude mít k zisku bodů daleko blíže. Šavle navíc minule padly v Ottawě vysoko 0:5.

Kosatky z Vancouveru musí řešit komplikace s velkým počtem zraněných hráčů, zřejmě nejvýraznějším oslabením je pro ně absence brankáře Demka a útočníka Horvata. I bez těchto dvou ale Canucks v pátek vyhráli ve Winnipegu jasně 5:1 i díky hattricku J. T. Millera. Calgary naopak nenavázalo na kanonády proti St. Louis a Columbusu a před dvěma dny Bluesmanům tentokráte 1:5 podlehlo.

18:30 Ottawa Senators – Anaheim Ducks

19:00 Philadelphia Flyers – Los Angeles Kings

21:00 St. Louis Blues – Winnipeg Jets

00:00 Florida Panthers – San Jose Sharks

01:00 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils

01:00 Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs

01:00 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers

01:00 Tampa Bay Lightning – Vegas Golden Knights

03:00 Arizona Coyotes – Buffalo Sabres

04:00 Calgary Flames – Vancouver Canucks

